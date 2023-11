Nowy Steam Deck oficjalnie zaprezentowany światu. Pojawia się sporo zmian, od wyświetlacza zaczynając

Plotki o nowym handheldzie Valve krążyły już od dłuższego czasu, jednak sam producent ani im nie zaprzeczał, ani ich nie potwierdzał. Teraz już żadne przecieki nie są potrzebne. Nastąpiła oficjalna prezentacja urządzenia i trzeba przyznać, że zapowiada się wielce obiecująco. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć na jego temat.

Steam Deck OLED – ekran HDR i akumulator starczający na dłużej

Pierwsza rzecz, jaka zwraca uwagę w nowym urządzeniu Valve, to zaprojektowany od nowa wyświetlacz OLED 7,4″. Ma on pełne wsparcie dla HDR, co ma przełożyć się na wysoki kontrast, lepsze odwzorowanie kolorów i głębsze czernie, wpływając pozytywnie na wrażenia z każdej gry. Maksymalna rozdzielczość obrazu wynosi 1280 × 800 pikseli. Równocześnie poinformowano, że modele z ekranem LCD są wycofywane ze sprzedaży – w związku z czym można je nabyć w niższej cenie aż do wyczerpania zapasów. Edycja z 64 GB pamięci kosztuje teraz 1699 zł, a 2099 zł model z 612 GB.

Wracając do nowego Steam Decka – zmianie uległa także sama konstrukcja urządzenia. Umieszczono w nim większy wentylator i przebudowano system chłodzenia. W efekcie waga zmniejszyła się o 30 g (czyli 5%), a chłodzenie jest wydajniejsze. Zastosowanie wyświetlacza OLED to także mniejsze zużycie energii, dzięki czemu żywotność akumulatora ma być większa o 30 – 50%.

źródło: The Verge

Nowy Steam Deck zyskał obsługę Wi-fi 6E, dlatego pobieranie gier będzie znaczne szybsze (nawet trzykrotnie), zaś w grach online nie powinny pojawiać się żadne lagi. Sercem urządzenia jest stworzone we współpracy z AMD nowe APU, które zoptymalizowano pod kątem zabawy mobilnej. Opiera się na architekturze Zen 2 + RDNA 2 i jak twierdzi Valve, oferuje “wystarczająco mocy, by grać w najnowsze tytuły z segmentu AAA”.

Pełna specyfikacja handhelda prezentuje się następująco:

Procesor: APU firmy AMD w procesie 6 nm, CPU: 4-rdzeniowy i 8-wątkowy w architekturze Zen 2 o częstotliwości 2,4-3,5 GHz (nawet 448 gigaflopów FP32)

GPU: 8 jednostek obliczeniowych w architekturze RDNA 2 o częstotliwości 1,6 GHz (1,6 teraflopa FP32)

Moc APU: 4-15 W

RAM: 16 GB zintegrowanej pamięci RAM typu LPDDR5 (cztery kanały 32-bitowe, 6400 MT/s)

Pamięć: Steam Deck 512 GB SSD NVMe/Steam Deck 1 TB SSD NVMe (oba zawierają gniazdo na kartę microSD o dużej szybkości)

Wyświetlacz: OLED z HDR, 1280 × 800, RGB, przekątna 7,4 cala

Maksymalna jasność wyświetlacza: szczytowa 1000 nitów (HDR), 600 nitów (SDR)

Współczynnik kontrastu wyświetlacza: 1 000 000 : 1

Gama kolorów: 110% P3

Częstotliwość odświeżania: do 90 Hz

Czas reakcji: 0,1 ms

Ekran dotykowy o wysokiej wydajności

Bluetooth: Bluetooth 5.3 (obsługa kontrolerów, akcesoriów i dźwięku)

Wi-Fi: trójpasmowe Wi-Fi 6E, 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz, MIMO 2 × 2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Zasilacz z wejściem USB typu C PD 3.0 o mocy 45 W

Akumulator: 50 Wh – od 3 do 12 godzin rozgrywki

A za ile to wszystko? Dostępne będą dwa modele urządzenia, a sprzedaż rozpocznie się 16 listopada o 19:00 czasu polskiego. Model z dyskiem 512 GB SSD NVMe wyceniony został na 2599 złotych, a wersja z dyskiem 1 TB na 3099 zł. Wybrany można nabyć bezpośrednio od Valve. Co ciekawe – istnieje także limitowana edycja Steam Deck OLED w specjalnym wariancie kolorystycznym. Niestety – niewielkie nakład jest przeznaczony wyłącznie na rynek amerykański.