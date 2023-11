Nvidia ma jednak inne plany co do RTX-ów i wersji SUPER

Karty graficzne z rodziny GeForce RTX dominują na rynku i są obiektem pożądania nie tylko graczy, ale również twórców treści. Nie może to jednak dziwić – biorąc pod uwagę ich wydajność oraz możliwości. Jako że modele RTX 4070 Ti oraz RTX 4080 przynoszą doskonałą jakość za rozsądną cenę, informacje o ich wycofaniu i zastąpieniu droższymi wariantami SUPER mało komu się spodobały. Jak jednak będzie naprawdę?

Nvidia i jej plany dotyczące RTX-ów

Przypomnę: ostatnio podawałem, że Nvidia całkowicie zrezygnuje z dwóch wspomnianych modeli na rzecz wariantów SUPER, a dowodem na to miało być zaprzestanie ich wysyłania do partnerów biznesowych, tworzących własne edycje tych układów. I jak się okazuje – tak faktycznie będzie. Ale RTX 4070 nie zniknie z rynku. W nawale nowych informacji wszyscy zapomnieli, że to model egzystujący wraz z RTX 4070 Ti. I chociaż Nvidia skupi się na modelach SUPER, to właśnie on pozostanie na rynku. Skąd ta decyzja?

Przede wszystkim dlatego, że jest on bardzo chętnie kupowany przez użytkowników. Dlatego choć jego specyfikacja będzie słabsza od wariantu SUPER, producent nie zrezygnuje z tak obfitego źródła dochodu. A co łączy oba te modele? Przede wszystkim 12 GB pamięci na pokładzie oraz szyna 192-bit. Poza tym różni je przede wszystkim liczba rdzeni CUDA. Jak podają przecieki, edycja SUPER ma mieć 7168 rdzeni CUDA, czyli o 1280 więcej od podstawowego RTX 4070. Jak łatwo się domyślić, znacząco wpłynie to na możliwości oraz wydajność nowej karty.

Czytaj też: Nvidia zatrzymuje produkcję dwóch popularnych kart GeForce RTX. Czy to ich koniec?

Jednak podkreślam, że informacje dotyczące RTX 4070 SUPER znamy tylko z przecieków. Są one dość prawdopodobne, ale zaczekajmy na oficjalną prezentację tego układu – oraz RTX 4080 SUPER – do stycznia. W tym miesiącu Nvidia zaprezentuje nowe karty graficzne na targach CES 2024 w Las Vegas.