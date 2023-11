Okręty podwodne Korei Południowej będą jeszcze lepiej wyszukiwać cele

Wyjątkowy sonar sprawi, że okręty podwodne Korei Południowej będą jeszcze skuteczniejsze

Conformal Bow Sonar, czyli “po naszemu” sonar zintegrowany bezpośrednio w dziób, wyróżnia się na tle tradycyjnych sonarów właśnie tym, że nie wystaje z dziobu, co z automatu zmniejsza opór hydrodynamiczny i sygnaturę radarową. Jednak tego typu sonar nie tylko ułatwia okrętowi pokonywanie oporów wody i w wyższym stopniu ukrywa go przed wrogami, bo potencjalnie może również zapewnić szersze i precyzyjniejsze pole widzenia akustycznego z racji przezwyciężenia ograniczeń tradycyjnych sonarów, których skuteczność obniżają same wibracje okrętu. Innymi słowy, tego typu technologia w rękach państwa to jednoznaczny kamień milowy rozwoju technologii okrętów podwodnych.

Nowo opracowany sonar firmy LIG Nex1 działa przy użyciu szeregu hydrofonów, czyli urządzeń, które przekształcają fale dźwiękowe na sygnały elektryczne. Te hydrofony są strategicznie rozmieszczone wzdłuż kadłuba okrętu podwodnego w określonych odległościach i kątach, tworząc układ, który pozwala systemowi sonarowemu precyzyjnie triangulować lokalizację i głębokość źródeł dźwięku, co można dodatkowo ulepszyć, stosując np. zdalnie sterowany pojazd podwodny.

Podstawowe działanie sonaru jest jednak podstawowe, co oznacza, że wykorzystuje technikę różnicy czasu przybycia do triangulacji lokalizacji i głębokości źródeł dźwięku. Technika ta polega na mierzeniu czasu, jaki fale dźwiękowe potrzebują, aby dotrzeć do wielu odbiorników rozmieszczonych w znanych pozycjach. Analizując opóźnienia czasowe, system może obliczyć odległość i kąt źródła dźwięku od każdego odbiornika, co następnie pozwala określić dokładną lokalizację źródła dźwięku.

Pewne jest, że LIG Nex1 zakończyło już wszystkie testy swojego nowego sonaru i teraz ma zamiar dostarczyć go rodzimej marynarce wojennej. Następnie sprzęt ten zostanie zainstalowany na okrętach podwodnych KSS-III Batch 2, których wodowanie zaplanowano na rok 2025.