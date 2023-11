Poznaliśmy harmonogram wdrażania One UI 6 z Androidem 14. Sprawdź, kiedy aktualizacja trafi do Ciebie

One UI 6 i Android 14 trafiają na pokład serii Galaxy S23

Odbywające się na początku października wydarzenie Samsung Developer Conference 2023 było świetną okazją na przedstawienie stabilnej wersji nakładki One UI 6 opartej na najnowszej wersji Androida. Interfejs był od jakiegoś czasu w fazie testów, jednak dopiero podczas wydarzenia poznaliśmy szczegóły przygotowanych ulepszeń. Jak podkreślił gigant, One UI 6 ma na celu podniesienie komfortu użytkowania urządzeń, ze szczególnym naciskiem na rewolucję w edycji zdjęć i wideo, za które odpowiedzą inteligentne funkcje.

Wszystkie przygotowane nowości szerzej omówiliśmy dla was tutaj, ale pokrótce tylko przypomnę, że aktualizacja przyniesie przeprojektowany, nowy Szybki Panel, który stał się teraz czytelniejszy i łatwiejszy w obsłudze, dając dostęp do najważniejszych funkcji na smartfonie. Dużo zmian znajdziemy też w aplikacji Galeria, którą gigant wzbogacił o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji, takie jak Photo Remaster i Object Eraser, a także Samsung Studio, wielowarstwowy edytor wideo, który umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie tekstu, naklejek i muzyki do osi czasu filmów.

Ponadto dostajemy nowy projekt emocji, więcej opcji udostępniania wraz z podglądem zdjęć i filmów w panelu Udostępnij, ulepszenia w zakresie wielozadaniowości, Kalendarza czy Przypomnień, nowy widżet Pogody, nowy wygląd Samsung Health (który pojawił się dla użytkowników Androida 13), inteligentniejszy tryb samolotowy (zachowuje włączone Wi-Fi i Bluetooth), menu ustawień baterii zostało przeniesione obok opcji Wyświetlacz i wiele więcej. Warto też wspomnieć o poprawie bezpieczeństwa dzięki Auto Blockerowi, czyli dodatkowej warstwie ochrony uniemożliwiającej instalowanie nieznanych aplikacji, jej zadaniem jest sprawdzanie złośliwego oprogramowania i blokowanie wysyłania złośliwych poleceń przez połączenie USB.

Wszystkie ulepszenia, nowe funkcje i poprawki zostały właśnie udostępnione dla tegorocznych flagowców z serii Galaxy S23. Aktualizacja do One UI 6 z Androidem 14 waży około 3 GB i Samsung już zaczął jej globalne wdrażanie. Pamiętajcie też, że razem z aktualizacją systemu pojawia się poprawka zabezpieczeń z 1 października, więc gigant od razu uaktualni system operacyjny oraz zadba o zwiększenie bezpieczeństwa. Dlatego warto poświęcić chwilę na zainstalowanie tych nowości.

Dziś One UI 6 trafia do posiadaczy Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 i Galaxy S23+, a w nadchodzącym czasie powinniśmy poznać dokładny harmonogram wdrażania aktualizacji na pozostałych modelach producenta. Spodziewać się można, że w najbliższym czasie stabilna nakładka i nowy Android trafią na tegoroczne składki i ex-flagowce producenta.

[Aktualizacja] Samsung uchyla rąbka tajemnicy i zdradza listę urządzeń, które dostaną aktualizację

Wystarczył jeden dzień, byśmy dostali oficjalną listę urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji do One UI 6 i Androida 14. Oprócz Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 nowy system trafi do:

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M34

Galaxy M33

[Aktualizacja] Poznaliśmy harmonogram wdrażania One UI 6 z Androidem 14

Samsung znany jest ze sprawnego udostępniania aktualizacji systemowych, o czym już zaczęli przekonywać się właściciele urządzeń Galaxy. Pod koniec października One UI 6 trafiło na pokład serii Galaxy S23, natomiast teraz poznaliśmy harmonogram dla kolejnych modeli. Rozpiskę opublikowano na forum społeczności Samsunga i co najważniejsze – dotyczy ona rynku europejskiego, a więc też Polski.

13 listopada 2023 r.:

Galaxy A34,

Galaxy A54,

Galaxy Z Flip 5,

Galaxy Z Fold 5.

15 listopada 2023 r.:

Galaxy S22,

Galaxy S22 Plus,

Galaxy S22 Ultra.

20 listopada 2023:

Galaxy S23 FE,

Galaxy A13 5G,

Galaxy A33 5G,

Galaxy A53 5G,

Galaxy S21,

Galaxy S21 Plus,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy Z Flip 4,

Galaxy Z Fold 4.

24 listopada 2023 r.:

Galaxy S21 FE.

27 listopada 2023 r.:

Galaxy A13,

Galaxy A23 5G,

Galaxy A52,

Galaxy A52s 5G,

Galaxy Z Flip 3,

Galaxy Z Fold3.

30 listopada 2023 r.:

Galaxy A72.

Aktualizacja w listopadzie, bez konkretnej daty:

Galaxy A14 5G,

Galaxy A14,

Galaxy A52 5G,

Galaxy Tab A7 Lite.

1 grudnia 2023 r.:

Galaxy A25 5G.

4 grudnia 2023 r.:

Galaxy A04s.

8 grudnia 2023 r.:

Galaxy XCover 5.

Aktualizacja w grudniu, bez konkretnej daty:

Galaxy A05s.

Jak widzicie, na liście nie ma tabletów, nawet tych najnowszych modeli. Możliwe jednak, że harmonogram dla tych urządzeń poznamy w późniejszym czasie, przy okazji bardziej oficjalnego ogłoszenia. Ta rozpiska pojawiła się na forach społeczności, a nie za pośrednictwem newsroomu Samsunga. Jest to jednak całkiem wiarygodne źródło, więc właściciele powyższych smartfonów powinni spodziewać się rychłej aktualizacji One UI 6 z Androidem 14.