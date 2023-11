OneXGPU zmieni laptopa i handheld w maszynę do gier. A do tego oferuje OCulink

Jak z pewnością wiedzą to nie tylko gracze, urządzenia przenośne zazwyczaj ustępują desktopom oraz konsolom pod względem możliwości. Oczywiście trafiają się wyjątki, jednak trudno oczekiwać, aby handheld miał takie same parametry jak maszyna stacjonarna. Propozycja od One-Notebook może jednak zmienić ten obraz i umożliwić mobilne granie w wysokiej jakości.

OneXGPU – eGPU z wieloma zaletami

Czy jest eGPU? Jeśli ktoś jeszcze nie spotkał się z tym terminem, wypada wyjaśnić, że mamy tu do czynienia z zewnętrzną jednostką graficzną. Czyli “external GPU”. Jak łatwo się domyślić, można ją podpiąć do urządzenia i korzystać z jej mocy przerobowych do generowania grafiki oraz efektów wideo. W przypadku OneXGPU ta jednostka to karta graficzna AMD Radeon RX 7600M XT, mająca do dyspozycji 8 GB pamięci GDDR6. Jednak na tym nie koniec zalet, ponieważ znalazło się tutaj również miejsce na pamięć SSD w formacie M.2 2280, która – co ciekawe – obsługuje interfejs PCIe 2.0.

Zwracają również uwagę porty. W obudowie urządzenia znajdują się dwa USB typu A oraz jedno USB C, ponadto mamy dwa HDMI, dwa DisplayPort, złącze Ethernet oraz wspomniany OCulink. Dzięki temu ostatniemu przepustowość danych może sięgać aż 63 Gbps, podczas gdy porty Thunderbolt i USB C umożliwiają szybkość maksymalną 40 Gbps. Różnica to znaczna i nie trzeba wyjaśniać, jak wpływa na dynamikę zabawy. Całość ma być chłodzona przez dwa źródła: za pomocą komory parowej oraz wentylatorka.

Jeśli ciekawi Cię, ile One-Notebook krzyczy sobie za OneXGPU, niestety – Twoja ciekawość nie zostanie jak na razie zaspokojona. Urządzenie zostało dopiero zapowiedziane, a związana z nim kampania ruszyła na IndieGoGo. Można mieć wątpliwości, czy zostanie ukończona – przepadało tam wiele różnych projektów. Jednak One-Notebook to nie debiutanci i można mieć pewną dozę zaufania, że wykonają to, co zaplanowali.