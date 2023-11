Pompy ciepła nie potrafią grzać w zimie? Na ten temat mają coś do powiedzenia nasi sąsiedzi

Pompy ciepła są uważane za przyszłościową technologię grzewczą. Ich ogólna zasada polega na wykorzystywaniu ciepła pobieranego ze źródła zewnętrznego (wody, powietrza, geotermii) do ogrzewania wnętrza budynku. Najpopularniejszym systemem stosowanym w domach jednorodzinnych i mniejszych budynkach są pompy typu powietrze-powietrze.

Agencja AFP, której informację prasową publikuje m.in. serwis Techxplore, przedstawia szereg zalet, jakie płyną z tej technologii, a za najlepszy przykład kraju pokazuje wcale nie tak odległą od Polski Norwegię. Jak się okazuje, w tym państwie nie istnieją już prawie żadne wielkoskalowe systemy grzewcze, a zakaz stosowania pieców olejowych obowiązuje już prawie cztery lata (od stycznia 2020).

Heat pumps can't take the cold? Nordics debunk the myth https://t.co/nXMyg7hZzO — The Local Norway (@TheLocalNorway) October 29, 2023

Pompy ciepła w Norwegii zyskują na popularności. Nawet sam książę ma taką w swoim domu

Norwedzy przekonali się do pomp ciepła, o czym świadczy chociażby fakt, że nawet sam książę Norwegii Haakon sobie instalował takową. Wzrost zainteresowania pompami pojawił się też w 2022 roku po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy to zapanowała groźba kryzysu energetycznego w Europie.

Pompy ciepła w takiej Norwegii działają dokładnie na tej samej zasadzie, co w innych krajach z cieplejszym klimatem. Latem funkcjonują one jako doskonały klimatyzator, a zimą przy niewielkim nakładzie energii elektrycznej potrafią wyprodukować satysfakcjonujące ilości ciepła. Nie oznacza to, że urządzenia te zupełnie nie zużywają prądu – oczywiście jest odwrotnie. Jednakże koszt pobranej energii elektrycznej jest o wiele mniejszy niż koszt stosowania pieców olejowych i ogrzewania elektrycznego.

AFP cytuje także wyniki badań przeprowadzonych przez grupę Projekt Pomocy Regulacyjnej (Regulatory Assistance Project). Pompy ciepła powietrze-powietrze, które działają w warunkach silnych mrozów dochodzących do -30 st. C, są dwa razy wydajniejsze niż ogrzewanie elektryczne.

Zaletą systemu energetycznego Norwegii jest to, że w tym kraju istnieje olbrzymi potencjał w produkcji energii wodnej (duża liczba górskich, bystrych rzek, urozmaicona rzeźba terenu). Zatem pompy ciepła są zasilane w większości czystą, zieloną energią. W Polsce nie byłoby to takie proste.

Nie da się o pompach ciepła mówić w samych superlatywach. Mimo że jest to ekologiczne źródło ciepła, to jednak praca standardowej pompy generuje duży hałas, który zwłaszcza nocą może przekraczać dopuszczalne prawem normy. Ponadto sama cena urządzeń i ich montażu jest stosunkowo wysoka (kilkadziesiąt tysięcy złotych). Nie każdy może sobie pozwolić na taką inwestycję w naszym kraju. Dopóki koszt nie spadnie, na gigantyczne zainteresowanie pompami ciepła, jak to się dzieje w państwach nordyckich, nie mamy co liczyć.