Oto przyszłość rowerów elektrycznych. Shift Drive chce zrewolucjonizować napęd nie tylko e-bike

Shift Drive wprowadzi na rynek nowy wymiar napędu rowerów

Shift Drive został opracowany i stworzony w kalifornijskich promieniach słońca, czyli tam, skąd wywodzi się firma Veer. Ten system oferuje interesującą alternatywę dla tradycyjnych systemów napędowych, które wykorzystują łańcuchy i charakterystyczną formę przerzutek tylnych, bazując jednocześnie na innym dziele firmy Veer, bo na technologii Split Belt. Ten wprowadził na rynek jednośladów wyjątkową formę napędu na znitowany w pętlę pasek zastępujący łańcuch, stawiając na modułową konstrukcję, która ułatwia samą wymianę paska.

Jak to jednak z paskami bywa – ich połączenie z zewnętrznymi przerzutkami jest niemożliwe… a przynajmniej tak mogliśmy sądzić do tej pory, bo Shift Drive jest właśnie próbą wprowadzenia takiej przerzutki w formie duetu z paskiem napędowym. Firma osiągnęła to za sprawą unikalnego tylnego kółka zębatego, który to składa się z kilku obrotowych elementów, które mogą zmieniać pozycje, aby zmienić efektywną średnicę kółka zębatego, co zapewnia dwubiegowy system wzmocniony przez koło napinające, utrzymujące optymalne napięcie paska.

Sama mechanika działania Shift Drive została wyjaśniona na animacji, która to demonstruje “od wewnątrz” płynną zmianę przełożenia, co jest realizowane przez elektroniczny mikro siłownik. Sam system Shift Drive można kontrolować ręcznie za pomocą pilota na kierownicy lub ustawić w tryb zautomatyzowany, aby reagował automatycznie na sam moment obrotowy pedałowania. Shift Drive ma być również łatwy w integracji z osprzętem firm trzecich, jest w pełni odporny na warunki atmosferyczne i choć pierwotnie ma trafić do rowerów elektrycznych, to niewykluczona jest jego integracja również w innych lekkich pojazdach elektrycznych. Przyszłość tego systemu określi jednak wyłącznie sukces kampanii na Start Engine.