O tym elektrycznym rowerze marzysz, ale lepiej usiądź, zanim poznasz jego cenę

Lotus zaprezentował rower elektryczny Type 136. To wysokiej klasy cudo z historycznym akcentem

Rowery elektryczne ciągle zyskują na popularności, a wyróżnienie danego modelu na rynku staje się coraz trudniejsze. Tego problemu nie mają jednak e-bike pokroju Lotus Type 136, które wyróżniają się nie tylko ceną, ale także połączeniem bogatego dziedzictwa i nowoczesnej technologii. To nie jest jednak byle jaki rower elektryczny, a model, którego cena przewyższa wiele samochodów tej samej marki i który może rezonować z entuzjastami kolarstwa w ten sam sposób, jak kultowe modele Esprit czy Exige z miłośnikami samochodów.

Czerpiąc inspirację z krótkiej, ale pełnej sukcesów historii firmy Lotus w kolarstwie olimpijskim, rower Type 136 wyróżnia się najbardziej zaawansowanym napędem elektrycznym dostępnym na rynku. Został on zaprojektowany z myślą o wysokiej aerodynamice i minimalnej wadze, co ma przekładać się na niezrównane możliwości na drodze, które to mają uzasadniać jego pięciocyfrową cenę. Lotus jest znany z tworzenia niektórych z najlżejszych samochodów sportowych na świecie i choć nie jest aż tak popularny w świecie kolarstwa, to posiada dziedzictwo sięgające lat 90., kiedy to po raz pierwszy zaangażował się w profesjonalne wyścigi kolarskie.

Dzisiaj Type 136 jest odzwierciedleniem zmiany kierunku dla Lotus, od rowerów wyścigowych do połączenia szacownej przeszłości kolarskiej z obecnym zaangażowaniem w wysokowydajne pojazdy elektryczne. Rower wykorzystuje napęd elektryczny Watt Assist Pro o wadze 1,2 kg od firmy HPS, który został bezpośrednio zintegrowany z autorskim projektem ramy Lotus. Chociaż nie jest tak niesamowity jak jego poprzednik, czyli Type 108, Type 136 jest aktualnie istnym spektaklem inżynierskim z całą masą elementów z włókna węglowego, która przekłada się na wagę roweru na poziomie zaledwie 9,8 kg.

Utrzymanie wagi poniżej 10 kilogramów oznacza jednak, że na wydajny układ napędowy w Lotus Type 136 nie macie co liczyć. Wspomniany silnik o mocy maksymalnej rzędu 200 watów (uznawany za najlżejszy na świecie) zasila bowiem ledwie 193-Wh akumulator w formie imitacji butelki na wodę. Taki duet zapewnia ledwie lekkie wspomaganie przez 3 godziny jazdy, ale zważywszy na to, że ten e-bike jest leciutki i trafi raczej w ręce osób, które wspomagania wcale nie potrzebują, ten dodatkowy boost podczas podjazdów będzie na wagę złota.

Aktualnie Type 136 jest sprzedawany w formie limitowanej pierwszej wersji w cenie 25000 euro, która dodaje do zestawu m.in. przerzutki Campagnolo Super Record Wireless. Dopiero po wyprzedaniu tych modeli na rynek trafi standardowy wariant za 17950 euro.