Realme ma powody do świętowania. Firmie udało się dokonać historycznego osiągnięcia

Historyczne osiągnięcie realme – 200 milionów dostarczonych smartfonów

W 2018 roku, kiedy to na rynku funkcjonowało ponad 700 marek smartfonów, Realme wprowadziło na rynek swój pierwszy telefon – Realme 1. To był debiut w trudnych warunkach, bo konkurencja była ogromna. Jednak dzięki zaoferowaniu klientom coraz lepszych modeli charakteryzujących się dobrym stosunkiem ceny do jakości, firmie udało się nie tylko pozostać na rynku, ale też znacznie umocnić swoją pozycję. Jak wynika z raportu firmy Counterpoint Research, we wrześniu tego roku pozostało 250 marek smartfonów, a Realme nie dość, że wciąż jest jedną z tych prężnie działających, to wcale nie znajduje się w ogonku.

Czytaj też: Samsung idzie w sztuczną inteligencję. Wszystko, co wiemy o Galaxy S24

Według danych Canalys w 2022 roku Realme Europe zajęło czwartą pozycję wśród marek smartfonów z imponującym wzrostem na poziomie 8%. To powód do dumy, bo dobrze wiemy, że ostatnie kilka lat upłynęło nam pod znakiem ciągłych spadków sprzedaży smartfonów. Tymczasem Realme wciąż pnie się w górę. Jeszcze w 2021 roku, po zaledwie 37 miesiącach funkcjonowania, udało się firmie dostarczyć na rynek 100 mln smartfonów. Teraz natomiast osiągnięto kolejny kamień milowy – 200 milionów dostarczonych telefonów.

Firma jest piątym, pod względem czasu potrzebnego na osiągnięcie takiego wyniku, producentem telefonów, który osiągnął ten spektakularny wynik. Innym, którym udało się tego dokonać w podobnym czasie, są Apple, Samsung, Huawei i Vivo. Koncentrując się na liniach produktów takich jak seria GT oraz serie numeryczne, realme nie tylko zdobyło pozycję w TOP 4 na rynku europejskim w 2023 roku według raportu Counterpoint, ale także utrzymało swoją pozycję jako jedyna rosnąca marka smartfonów.

Czytaj też: iPhone SE 4 prezentuje się całkiem nowocześnie. Apple idzie z duchem czasu

Obecnie firma koncentruje się na segmencie premium dzięki nadchodzącemu Realme GT 5 Pro. Będzie to jeden z pierwszych smartfonów wyposażonych w najnowszy, wysokiej klasy układ Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 3 i nowy sensor aparatu Sony Lytia. Na tym oczywiście Realme nie ma zamiaru kończyć. W 2024 roku firma chce znacząco zwiększyć inwestycje w badania i rozwój, prognozując wzrost wydatków w tej dziedzinie o 470%. Dążąc do stania się liderem w dziedzinie technologii, producent planuje intensywną współpracę z ponad 33 wiodącymi partnerami międzynarodowymi.