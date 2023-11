Mechaniczny pracownik idealny. Samodzielnie zbudował mur, a ludzie nawet palcem nie kiwnęli

Zautomatyzowany robot HEAP samodzielnie postawił stabilny mur o długości 65 metrów

Robot HEAP (Hydraulic Excavator for an Autonomous Purpose) mógłby niegdyś występować na ekranie wspólnie z dumnym hasłem Make America Great Again i uzasadnieniami, dlaczego ważny jest mur na granicy. Z USA nie ma jednak nic wspólnego, bo ta wywodząca się ze szwajcarskiego uniwersytetu zrobotyzowana koparko-ładowarka powstała w ramach projektu związanego z automatyzacją sprzętów budowlanych. Swoje “życie” rozpoczęła od tradycyjnej, 12-tonowej koparko-ładowarki Menzi Muck M545, ale w uniwersyteckim warsztacie doczekała się znaczącej modernizacji, skupiającej się na systemach co do pełnej automatyzacji.

Zastosowane modyfikacje obejmują instalację globalnego systemu pozycjonowania GNSS, zamontowaną na podwoziu jednostkę pomiaru bezwładnościowego IMU, moduł sterowania oraz LiDAR umieszczone w kabinie i na ramieniu kopiącym. Taki zestaw czujników w połączeniu z odpowiednim systemem udowodnił, że roboty mogą już samodzielnie zbudować mur. Mur nie byle jaki, bo zbudowany z precyzyjnie ułożonych głazów bez jakiejkolwiek zaprawy, co oznacza, że nie wykorzystano w jego konstrukcji nic poza precyzyjnym dobraniem kształtów oraz środka ciężkości. Innymi słowy, nie jest to byle osiągniecie.

Proces budowania muru, który finalnie sięgnął 6 metrom wysokości i 65 metrom długości, rozpoczął się od przeskanowania przez HEAP placu budowy w celu stworzenia mapy 3D. Następnie system maszyny zarejestrował lokalizacje kilkutonowych głazów, które zostały zdeponowane na miejscu. Po tym HEAP podniósł każdy głaz, używając technologii wizji maszynowej do oszacowania jego wagi i środka ciężkości oraz do zarejestrowania jego trójwymiarowego kształtu. Każda z budowlanych sesji umożliwiła robotowi postawienie od 20 do 30 głazów, a jego potwierdzony potencjał jest wręcz niewiarygodny na tle tego, że w praktyce robot mógłby wykorzystywać do budowy kamienie z najbliższej okolicy, samodzielnie oceniając ich “potencjał” i tym samym znacznie zmniejszając energię potrzebną do transportu materiałów z odległych miejsc.

Proces powstawania i testowania HEAP został szczegółowo opisany w artykule opublikowanym niedawno w czasopiśmie Science Robotics. To osiągnięcie nie tylko demonstruje potencjał robotów w projektach budowlanych i inżynieryjnych, ale również toruje drogę do bardziej efektywnych i zrównoważonych praktyk budowlanych. Użycie robotów takich jak HEAP może zrewolucjonizować budownictwo, redukując pracę ręczną, optymalizując wykorzystanie lokalnych materiałów i zwiększając precyzję w budowaniu skomplikowanych struktur.