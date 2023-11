Rosja ma nowe samoloty do prowadzenia wojny. Są potężne i wielozadaniowe

Rosja doczekała się dostawy nowych Su-34. To część łatania wielkich strach

Su-34 to dwuosobowy wielozadaniowy samolot bojowy, którego zalicza się do grupy bombowców taktycznych, samolotów myśliwsko-bombowych, a nawet rozpoznawczych i szturmowych. Nie jest aż tak stary, ale i tak jego osprzęt można uznać za przestarzały zwłaszcza na tle amerykańskich maszyn i dlatego latem 2020 roku Rosja zamówiła kolejne 20 egzemplarzy Su-34M, czyli bardziej zaawansowanej wersji. Była to niejako kontynuacja początkowego kontraktu na 32 egzemplarze Su-34 w 2008 roku i drugiego kontraktu na 92 Su-34 w 2012 roku.

Według danych z 2023 roku Rosja ma w służbie co najmniej 149 egzemplarzy Su-34, a w tym nowo dostarczoną partię. Tyle tylko, że ta liczba może nie uwzględniać strat poniesionych podczas trwającej wojny, na której Rosja miała stracić co najmniej 23 egzemplarze Su-34. Innymi słowy, dziś państwo łata tylko poniesione straty, które w połączeniu ze starzeniem się sprzętu musiały znacząco odbić się na ogólnym stanie rosyjskiej floty samolotów. Wspominam o tym nie bez powodu, bo tak się składa, że ostatnio Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało nową partię Su-34 w ramach dostaw od United Aircraft Corporation (UAC).

Te nowo dostarczone Su-34 zawierają szereg udoskonaleń, opartych na doświadczeniach operacyjnych wcześniejszych modeli, które obejmują zaktualizowany zestaw awioniki opracowany w ramach prac doświadczalnych. Modernizacja ta wyposaża Su-34 w nowy osprzęt rozpoznawczy, lepsze możliwości co do zasięgu oraz wyższy zasięg, oraz precyzję uzbrojenia. To o tyle cenne, że prace nad oryginalnymi Su-34 rosyjska firma Sukhoi rozpoczęła w połowie lat 80. ubiegłego wieku z celem zastąpienia Su-24 nowym, wszechstronnym bojowym samolotem taktycznym. Wszystkie modernizacje są więc na wagę złota, a to zwłaszcza ze względu na to, że Su-34 oparto o przechwytujący myśliwiec Su-27 produkowany w latach od 1980 do 2019, który swoją służbę rozpoczął oficjalnie w 2014 roku.

Obecnie produkcja Su-34 trwa nieprzerwanie od 2006 roku, a są to na tyle ciekawe i ważne samoloty na służbie Rosji, że warto poświęcić im kilka minut, co zresztą zrobiłem w dedykowanym im artykule, którego znajdziecie tutaj.