Rosja wreszcie osiągnie coś wielkiego. Rosyjska piechota wręcz o tym marzyła

Opancerzone pojazdy wojskowe Bumierang zmierzają na służbę. Testy już trwają

Zgodnie z zapewnieniami z kwietnia bieżącego roku, armia rosyjska rzeczywiście testuje swoje pojazdy bojowe na platformie Bumierang. Historia tej podstawy dla pojazdów bojowych rozpoczęła się przed ponad dekadą, kiedy to w połowie 2011 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zapotrzebowanie właśnie na nową modułową rodzinę kołowych pojazdów opancerzonych i ciągnie się od tamtej pory bez większych (widocznych np. za naszą wschodnią granicą) efektów.

Czytaj też: Rosja ma nowe samoloty do prowadzenia wojny. Są potężne i wielozadaniowe

O rodzinie tych sprzętów wojskowych mogliście już słyszeć nie raz, bo nie jest to jeden pojazd, a modułowa podstawa dla opancerzonych pojazdów kołowych, które to mogą pełnić odmienne role na polu bitwy w swoich różnych wariantach. Zapowiedziane przed miesiącami sprawdziany dotyczą zarówno transportera opancerzonego Bumierang K-16, jak i wozu bojowego piechoty K-17. Podczas gdy ten pierwszy skupia się przede wszystkim na transportowaniu oddziału z punktu A do punktu B, drugi jest już naszpikowany uzbrojeniem, mogąc zwalczać cele lekko, średnio i ciężko opancerzone.

Czytaj też: Rosja pokazała nową broń. Czym są te skrzydlate niszczyciele?

Jednak ostatni rozwój w rosyjskiej technologii wojskowej skupił uwagę na transporterze opancerzonym Bumierang K-16, który obecnie przechodzi przez kluczową fazę testów, zbliżając się do oficjalnego włączenia do służby. Teraz to po prostu musi się udać, bo na początku roku, rosyjskie media państwowe ogłosiły, że ten nowy pojazd opancerzony wejdzie do służby do końca bieżącego roku. W praktyce jednak testy dopiero odpowiedzą na pytanie, czy K16 i K17 można wdrażać do masowej produkcji, więc proces wymiany przestarzałych transporterów opancerzonych pokroju BTR-80 i BTR-82 będzie zapewne trwał wiele lat. Finalnie to Bumierang stanie się kluczowym składnikiem rosyjskiej armii, znacząco zwiększając jej zdolności operacyjne.

Czytaj też: Exodus czołgowego biznesu. Rosja traci na wojnie więcej, niż myślisz

Więcej na temat rodziny BTR oraz Bumierang możecie przeczytać w dedykowanym im artykułom, w których to poruszałem ich możliwości oraz historię. Znajdziecie je odpowiednio tu i tutaj.