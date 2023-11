RTX 5000 zadba o błyskawiczny transfer danych. A przynajmniej tak mówią

W chwili pisania tego tekstu na rynku dominuje model RTX 4090, a Nvidia szykuje się do wprowadzenia wersji SUPER modeli RTX 4070 i 4080. Jednak cały czas trwają prace nad kolejną generacją, która powinna zadebiutować w połowie roku 2025 i ponownie podnieść standardy na rynku. W związku z tym muszą zajść zmiany w samym procesie produkcyjnym – obecny osiągnął już granicę swoich możliwości.

GeForce RTX 5000 – nowa litografia, nowe możliwości

Na platformie X pojawiły się informacje dotyczące RTX 5000. Wynika z nich, że karty graficzne z nowej rodziny zostaną wyposażone w złącza DisplayPort 2.1, a do płyty głównej montowane będą za pomocą PCIe 5.0. Nie jest to zaskakujące i mamy tu niejako naturalną kolej rzeczy. Ale co bardziej interesujące – mają być wykonane w procesie litograficznym 3 nm, opracowanym przez TSMC. Będzie to przejście z wykorzystywanego obecnie dla architektury Lovelace procesu 5 nm.

Podobne rozwiązanie wprowadziło już Apple w M3. Jak pokazały to testy, zyskano dzięki temu 15% więcej wydajności niż przy 5 nm, a równocześnie zmniejszono o 42% rozmiar kości. Nie wiemy jednak, czy dla RTX-ów zostanie opracowany nowy proces, czy też wykorzystany któryś z obecnych, a więc N3E, N3P oraz N3A.

Obecność DisplayPort 2.1 to już duży krok do przodu – obecne flagowce wciąż korzystają z DisplayPort 1.4a, ustępując tym samym konkurencji, czyli AMD RX 7000, gdzie zastosowanie DP 2.1 ze wsparciem dla UHBR 13.5 daje transfer na poziomie 54 Gbps. Ale gdyby dodać tam wsparcie dla UHBR20, transfer mógłby wynosić 80 Gpbs, co otwiera drogę dla rozdzielczości 8K w 165 Hz lub 4K przy 480 Hz. Oczywiście to dopiero standardy przyszłości, ale kto wie – może Nvidia już teraz zacznie nad nimi prace?

AMD RX 7000

Jeśli chodzi o zastosowanie PCIe 5.0, mamy mieć tu wariant z połączeniami 16-pinowymi zamiast używanych obecnie 12V-2×6. Powinno to wyeliminować nieprzyjemne zjawisko topienia się kart, z którym mieliśmy do czynienia przy obecnych flagowcach RTX 4090. Ten interfejs pozwoli na bardzo szybki transfer danych, a co za tym idzie – wpłynie bardzo pozytywnie na wydajność układu. Może w niej pomóc również zastosowanie pamięci GDDR7, ale to pieśń przyszłości, o której nic nie wiemy.

Tak czy owak – niezależnie, ile z pogłosek się potwierdzi, rodzina RTX 5000 zapowiada się po prostu imponująco. Karty te posłużą nie tylko graczom, ale również osobom zajmującym obróbką materiałów wideo i użytkownikom zaawansowanych programów graficznych. Mogą być również gotowe na wsparcie sztucznej inteligencji, która powinna zagościć na dobre w systemie Windows w 2025 roku. Przyszłość rysuje się bardzo ciekawie.