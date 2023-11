Ryzen Z1 APU trafia do mini PC. Układ zaprojektowany dla handheldów wypada obiecująco w testach

Stworzona przez AMD seria Z1 to rodzina APU (Accelerated Processing Unit) – układów łączących procesor centralny z graficznym. Powstała z myślą o rozwijającym się dynamicznie rynku handheldów, czyli ma za zadanie dostarczać maksimum mocy (a co za tym idzie – wydajności) do urządzeń o słabszych konfiguracjach sprzętowych. Mogą być również stosowane w laptopach, czego przykładem Phoenix “Ryzen 7040”.

Ryzen Z1 APU to RDNA3 i Zen 4

To, że układ przeznaczony jest do mniej wymagających urządzeń, nie oznacza, że nie zastosowano w nim najnowszych rozwiązań AMD. Ryzen Z1 APU ma 6 rdzeni Zen 4, które obsługują 12 wątków, dysponuje 16 MB pamięci L3 oraz zintegrowanym układem Radeon 740M, który ma 4 jednostki obliczeniowe RDNA 3. Zakres jego poboru mocy jest spory – od zaledwie 9 W do 30 W. Producent zapowiedział także silniejszą wersję – Ryzen Z1 Extreme, ale nic jeszcze o niej nie wiemy.

Póki co pokazały się wyniki testów prototypowego mini PC ETA Prime, który właśnie ma jako układ główny Ryzen 1 APU. Wykazuje on przyzwoite wyniki w podstawowych zadaniach, jednak przy wydajności graficznej jest tak sobie. Testy syntetyczne nie są imponujące, jednak należy pamiętać, że nie jest to finalna wersja urządzenia. Choć nie wypada zachwycająco w grach, istotny jest fakt, że można było uruchomić za pomocą układu takie produkcje, jak Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5 i Grand Theft Auto V. Działały w ustawieniach niskich oraz średnich.

Ryzen 1 APU ma limit poboru mocy ustalony na maksimum 44 W, a podczas testów gamingowych osiągał do 40W. Jednak należy zauważyć, że samo AMD ustawiło takie rozwiązania, aby nie przekraczać 30 W, co znacznie wpływa na wydajność gier. Producenci mogą jednak ominąć ten limit poprzez odpowiednie zmiany w BIOS-ie. Wówczas rezultaty testów powinny być znacznie lepsze.

Warto zauważyć, że testowany Mini PC sloty pamięci SO-DIMM, czyli wolniejszej niż LPDDR5. Specyfikacja urządzenia prezentuje się następująco:

Adopcja układu AMD Ryzen Z1 APU na obszarze mini PC może spowodować pojawienie się wielu urządzeń tego typu, które zyskają na uwadze różnych klientów. Doskonale pasuje do urządzeń budżetowych oraz konsumenckich, czyli używanych przede wszystkim do prac biurowych, gdzie wydajność w grach nie jest istotna. Pozostaje tylko kwestia, ile będzie kosztować?