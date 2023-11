Wyciekła specyfikacja Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Nikt nie powinien być zawiedziony

Rodzina lekkich urządzeń przenośnych Samsung jest z nami na rynku stosunkowo od niedawna, a w tym czasie zdążyła zyskać sobie uznanie na różnych polach. Południowokoreański producent idzie za ciosem i cały czas ją rozwija, a każda kolejna generacja jest lepsza od poprzedniej. Najnowszy przeciek pokazuje nam, czego spodziewać się po najmocniejszym przedstawicielu linii oznaczonej numerem 4.

Samsung Galaxy Book 4 – z jakich modeli składa się linia?

Zanim przejdę do specyfikacji tego konkretnego modelu, wypada najpierw przedstawić wszystkie “czwórki”. Z obecnie posiadanych informacji wiemy, że Galaxy Book 4 to co najmniej cztery modele:

Galaxy Book 4 – Intel Core i5 120U (taktowanie do 5,0 GHz, 12 MB cache), zintegrowane GPU, RAM 8 GB LPDDR4x, wyświetlacz 15.6” FHD LED, 512 GB NVMe SSD;

Galaxy Book 4 360 – specyfikacja jak wyżej, ale zmiana w dysku – jest tu 265 GB NVMe SSD;

Galaxy Book 4 Pro – Intel Core i7 155U (taktowanie do 4,8 GHz 24 MB cache), karta graficzna Arc Graphics, RAM 16 GB LPDDR5X, wyświetlacz dotykowy 14” WQXGA AMOLED (2880 x 1800 px), 512 GB NVMe SSD;

Galaxy Book 4 Pro 360 – Intel Core i7 155U (taktowanie do 4,8 GHz 24 MB cache), karta graficzna Arc Graphics, RAM 16 GB LPDDR5X, wyświetlacz dotykowy 16” WQXGA AMOLED (2880 x 1800 px), 1 TB NVMe SSD.

Piątym ma być właśnie Galaxy Book 4 Ultra. I jak pokazuje to specyfikacja – będzie przebijał wszystkich poprzedników pod każdym względem. Oczywiście jeżeli przecieki się potwierdzą.

Samsung Galaxy Book 4 Ultra – specyfikacja robi wrażenie

Zacznę od tego, że w modelu Ultra zagości procesor z rodziny Meteor Lake – Core i9 185H (taktowanie do 5,1 GHz, 24 MB cache L3). Doskonale będzie nadawać się do pracy związanej z obrazem i wideo, zaspokoi także wszystkie wymogi miłośników gier. Wszystko dzięki karcie graficznej NVIDIAGeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6. A żeby całość działała płynnie w każdej sytuacji, umieszczono w obudowie aż 32 GB pamięci RAM LPDDR5X. Już na papierze wygląda to świetnie, a zapewne testy wydajności potwierdzą efektywność połączenia tych trzech podzespołów.

Na pokładzie widzimy także dysk 1 TB NVMe SSD. Wszystkie modele z czwartej linii Galaxy Book korzystają z wydajnej łączności bezprzewodowej – Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2×2. Nie znamy oczywiście jeszcze cen, ale biorąc pod uwagę, że Galaxy Book 3 Ultra kosztuje obecnie ok. 15 tys. złotych, na pewno tanio nie będzie. A szkoda.