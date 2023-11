Rolls-Royce uruchomił największy na świecie silnik odrzutowy. Jest zasilany niezwykłym paliwem

Przemysł lotniczy i kosmiczny jest pod coraz większą presją, by stosowane technologie jednocześnie były coraz wydajniejsze, a przy tym przyjazne dla środowiska. Rolls-Royce ogłosił rewolucję wprowadzając SAF do całego asortymentu produktów.

Czytaj też: To najpotężniejszy silnik jonowy w historii. Przeszedł kluczowy test, a teraz pora na jego wykorzystanie

Silnik demonstracyjny UltraFan został po raz pierwszy przetestowany na początku roku. Od tego czasu producent stopniowo zwiększał moc w ramach rygorystycznych testów, a teraz potwierdzono, że działa ona na pełnych obrotach. Potwierdzenie tej zdolności to duży krok w kierunku bardziej ekologicznych przyszłych silników lotniczych. UltraFan zapewnia o 10 proc. wyższą wydajność niż najpopularniejszy silnik Trent XWB.

UltraFan to największy i najpotężniejszy silnik odrzutowy na świecie. Ma wentylator o średnicy 356 cm i może wytwarzać moc 64 MW. W testach statycznych wygenerował maksymalny ciąg wynoszący ponad 85 000 funtów, a technologię można skalować do nawet 110 000 funtów w przypadku samolotów wąskokadłubowych i szerokokadłubowych z lat 30. XX wieku.

Czytaj też: Będzie niczym silnik obcych. Naukowcy USA odmienią nim loty hipersoniczne

Największą zaletą silnika UltraFan jest turbowentylator z przekładnią i systemem wentylatorów o zmiennym skoku. Dzięki temu turbina i wentylator silnika pracują z optymalną prędkością, a łopatki wentylatora z kompozytu węglowego mogą zmieniać swój kąt nachylenia, aby zoptymalizować każdą fazę lotu.

Najciekawsze jest to, że niektóre technologie opracowane dla silnika UltraFan można już zastosować w istniejących jednostkach – łączy je wspólna cecha: certyfikacja dla pełnej zgodności wyłącznie na zrównoważonym SAF.

Szacujemy, że aby osiągnąć poziom globalnej zerowej emisji netto dla lotnictwa do roku 2050, konieczne jest wprowadzenie turbin najnowszej generacji zasilanych w 100 proc. SAF, takich jak UltraFan. Szacujemy, że takie rozwiązanie może stanowić ok. 80 proc. całkowitych starań o ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dlatego osiągnięcie dotyczące UltraFana to kamień milowy Dla Rolls-Royce i całej branży.

Simon Burr, dyrektor ds. inżynierii, technologii i bezpieczeństwa w firmie Rolls-Royce