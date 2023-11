Kolejne sklepy w Polsce zasilane energią ze słońca. Fotowoltaika święci tryumfy w handlu

Aldi jest jedną z największych sieci handlowych na świecie. Od wielu lat znajduje się w światowej czołówce. Sieć powstała już w 1913 roku w Essen, w Niemczech, a obecnie jest podzielona na dwie główne spółki – Nord i Süd. Pierwsza inwestuje przede wszystkim w krajach europejskich, a druga na rynku amerykańskim.

W Polsce pierwsze dyskonty Aldi pojawiły się dopiero w 2006 roku, a największy rozwój sieci w naszym kraju obserwujemy od kilku lat. Obecnie liczba marketów wynosi ponad 100, a na dachach 52 z nich zostaną zainstalowane wkrótce panele słoneczne – dowiadujemy się z komunikatu prasowego od EDP Energia Polska.

Fotowoltaika na dachach dyskontów. Sklepy Aldi będą zasilane zieloną energią

Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie instalacji i ich montaż będzie wspomniane EDP. W ramach projektu „zazielenienia” dyskontów zainstaluje się dokładnie 5600 paneli fotowoltaicznych. Ich całkowita moc zainstalowana wyniesie 2,6 MWp. Jak podaje serwis WNP.pl, jest to ekwiwalent rocznych dostaw energii elektrycznej dla 520 gospodarstw domowych.

Na dach 52 sklepów Aldi zostaną zamontowane panele słoneczne o łącznej mocy zainstalowanej 2,6 MWp

Niemieckiej sieci handlowej nie chodzi tylko o pieniądze (choć tutaj firma przewiduje oszczędności na rachunkach za prąd w wysokości 1,8 miliona złotych rocznie), ale także o ochronę środowiska. Dodajmy, że projekt instalacji wyraźnie przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla – energia pobierana będzie nie z elektrowni węglowych, ale z OZE. Oszacowano, że zmniejszy się produkcję CO 2 o 2 tysiące ton rocznie. Jest to wartość, jaką eliminuje 97 tysięcy drzew w tym samym czasie.

Panele słoneczne na dachach sklepów wielkopowierzchniowych wydają się całkiem ekonomicznym rozwiązaniem. Wiele dyskontów znajduje się w parterowych budynkach z dachem o łagodnym spadzie. W przeciwieństwie do płaskich dachów nie będzie tutaj potrzeby instalowania dodatkowych elementów ustawiających moduły pod odpowiednim kątem. Nie ma wątpliwości, że widok instalacji fotowoltaicznych na dachach sklepów i galerii handlowych stanie się powoli czymś powszednim.