Przy okazji informacji o Office 2024 Microsoft niechcący potwierdził Windows 12. W jaki sposób?

Czy wiesz, że pod koniec września edytor tekstu Word obchodził swoje czterdzieste urodziny? Z tej okazji Microsoft opublikował kilka materiałów wspominkowych oraz podzielił się ze światem planami rozwoju swojego pakietu Office, którego kolejnym wcieleniem ma być Office 2024. Przy okazji zdradził prace nad nową inkarnacją Windows.

Windows 12 – w jaki sposób został potwierdzony?

Na platformie X użytkownik o nicku “techosaurusrex” pokazał trzy zrzuty ekranu z kanału Office LTS, czyli Long-Term Service. Widzimy na nim informację “New Windows Client”, czyli nowego klienta Windows. A ponieważ obecny to Windows 11, można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że pakiet Office 2024 jest przygotowywany z myślą o Windows 12. Ale czy na pewno?

Przecieki z ubiegłego roku oraz obserwacja polityki związanej z systemami operacyjnymi Microsoftu pokazują nam, że producent wprowadza nowe edycje Windows co trzy lata. Ponieważ Windows 11 pojawił się w październiku 2022, logicznym jest, że Windows 12 powinien zagościć w październiku 2025. A ponieważ trzeba do niego przygotować istniejące rozwiązania, dlatego właśnie już od jakiegoś czasu trwają przystosowania aplikacji MS do potrzeb nowego systemu.

Niedawno jeden z oficjeli Intela zdradził mediom, że Microsoft planuje “odświeżenie systemu Windows”. Ponieważ trudno spodziewać się przebudowy używanej już powszechnie “jedenastki”, może to oznaczać, że Windows 12 zaskoczy nas całkiem nowymi rozwiązaniami. Tak więc możemy mieć pewność, że MS już od dłuższego czasu działa nad kolejnym systemem z rodziny oraz… odświeżonym pakietem Office.