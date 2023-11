Sztuczna inteligencja pokaże, jak ją rozwijać. Czy to dobry pomysł?

Przedstawiciele Instytutu Maxa Plancka w Erlangen postanowili bowiem poprosić sztuczną inteligencję w określeniu, jak mogłaby wyglądać jej przyszłość. O zastosowanym podejściu oraz potencjalnych korzyściach płynących z tego tytułu członkowie zespołu badawczego piszą na łamach Nature Machine Intelligence.

Jednym z problemów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego jest… zbyt szybki postęp. Oczywiście brzmi to nieco komicznie, lecz rzeczywistość pokazuje, że liczba publikacji naukowych rośnie wykładniczo. Co około 23 miesiące dochodzi więc do jej podwojenia, dlatego ludzie nie są w stanie śledzić wszystkich tych nowinek i to z wysoką regularnością.

Próbując nadążyć za postępami i określić kierunek, w jakim zmierza sztuczna inteligencja, naukowcy ogłosili konkurs na opracowanie metod pozwalających na przewidzenie rozwoju koncepcji naukowych związanych z tą dziedziną. W wyzwaniu wzięło udział ponad 50 zespołów, a niemieccy badacze zabrali się za ocenę poszczególnych metod.

Sztuczna inteligencja wzbudza wiele kontrowersji. Jej przeciwnicy wskazują na scenariusz, w którym wymyka się ona spod ludzkiej kontroli

Jak wyjaśnia główny autor badań, Mario Krenn, najskuteczniejsze metody wykorzystują starannie dobrany zestaw funkcji sieciowych, a nie ciągłe podejście oparte na sztucznej inteligencji. Wskazuje to na występowanie dużego potencjału możliwego do odblokowania przy użyciu podejścia opartego wyłącznie na uczeniu maszynowym bez wiedzy człowieka.

Istotną rolę w prowadzonych analizach odegrało narzędzie Science4Cast, które pozwala na prowadzenie graficznej prezentacji złożonych danych. Każdy punkt pojawiający się na wykresie wraz z postępami badawczymi reprezentuje koncepcję sztucznej inteligencji, a powiązania między tymi punktami udzielają odpowiedzi na pytanie o to, czy dane koncepcje były ze sobą łączone. W długofalowym scenariuszu sztuczna inteligencja miałaby sama dostarczać naukowcom inspiracji co do dalszego jej rozwoju. Tylko czy nie będzie to niosło ze sobą pewnych niebezpieczeństw? Wygląda na to, że odpowiedzi na tego typu pytania dostarczy nam rzeczywistość.