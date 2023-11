Różnorodność w branży IT receptą na sukces? Podcast the:protocol pomaga zrozumieć warunki i korzyści

Pojęcie neuroróżnorodności jest stosunkowo świeże i zostało zdefiniowane dopiero w latach 90. XX wieku. Nie jest więc jeszcze dobrze zakorzenione w powszechnej świadomości, szczególnie po stronie pracodawców. W dużym uproszczeniu termin oznacza różne sposoby pracy ludzkiego mózgu, w tym funkcji poznawczych czy sposobu postrzegania rzeczywistości. Różne w tym kontekście nie oznacza “lepsze” lub “gorsze”, a po prostu inne. Nieco więcej na ten temat mówią Ewa Okołotowicz i Ola Bania z firmy Nokia w 16. odcinku podcastu the:procast, realizowanego przez the:protocol, serwis rekrutacyjny dla branży IT.

Z samej akceptacji faktu, że można mieć nieco inną percepcję świata, operować różnymi środkami przekazu, to już dobry start do tego, by zacząć budować w swojej firmie zróżnicowane zespoły. Wynika z tego prosta zależność – nie każde narzędzie pasuje do każdego człowieka. Łatwo jest więc zbyt pochopnie ocenić danego pracownika i jego sprawność na konkretnym stanowisku, zamiast sprawdzić, czy to środowisko, w którym pracuje jest dla niego realnie sprzyjające. Właśnie tu na scenę wchodzi pojęcie neuroróżnorodności oraz inkluzywności, które w połączeniu z komunikacją prezentuje prawdziwy wizerunek danego miejsca pracy.

Podcast the:protocol rzuca szersze światło na neuroróżnorodność

Tymczasem to właśnie zespoły złożone z pracowników zróżnicowanych pod kątem sposobu postrzegania świata, są w stanie performować dużo lepiej niż standardowe, o ile zostaną im zapewnione do tego odpowiednie warunki. Między innymi o tym mówią prowadzące projekt All Kinds of Minds w firmie Nokia w 16. odcinku podcastu the:procast. Z rozmowy dowiadujemy się o tym, jak zacząć budować inkluzywne środowisko pracy, od kogo zależy atmosfera inkluzywności w danej firmie, a także w jaki sposób kultura uwzględniająca neuroróżnorodność wpływa chociażby na sposób prowadzenia rekrutacji dla osób neuroatypowych. Padają również przykłady narzędzi do pogłębiania wiedzy w tym temacie.

Projekt All Kinds of Minds ma na celu edukację, uświadamianie, wydobywanie potencjału i dbanie o osoby neurotypowe w organizacji, a na przykładzie doświadczeń z firmy Nokia może być łatwo adaptowany w innych firmach. W obliczu nieustannych braków wykwalifikowanej kadry IT, coraz trudniej będzie obchodzić temat neuroróżnorodności i tworzenia środowiska pracy zorientowanego na potrzeby osób myślących w sposób nieszablonowy, które mogą pomóc w rozwoju biznesu. Potrzebny jest rzeczowy dialog i wymyślenie nowych zasad, nie zaś traktowanie tego procesu jako temat poboczny.

Seria podcastów the:procast realizowana jest przez należącą do grupy Pracuj S.A. platformę z ofertami dla branży IT – the:protocol.