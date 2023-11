Niesamowicie szybkie transfery danych stają się rzeczywistością. USB 4 wkracza na rynek

Zarówno przenośne, jak i znajdujące się w laptopach czy desktopach dyski SSD mają za zadanie umożliwić jak najszybszy odczyt i zapis danych. W chwili obecnej USB 3.2 to najszybszy interfejs, jednak już ponad dwa lata temu ogłoszono oficjalnie jego następcę – pierwszą wersję USB 4. Dopiero teraz pojawia się pierwszy dysk mogący wykorzystać jego możliwości. Jaką szybkość transferu danych udostępnia?

Adata SE920 – pełna moc USB 4

Adata szykuje się do wprowadzenia na rynek modelu SE920, który ma być pierwszym konsumenckim dyskiem SSD korzystającym w pełni z możliwości nowego interfejsu. Jak podaje producent, szybkość odczytu wynosi w nim 3,8 GB/s, a zapisu – 3,7 GB/s. Oczywiście w tym celu urządzenie, do którego podpinamy dysk, musi posiadać obsługę USB 4. Takie transfery danych to niemal dwukrotnie więcej od modelu Elite SE880, który Adata pokazała w zeszłym roku, a także niemal czterokrotnie lepiej od Samsunga T7 Shield.

Dysk SE920 jest w pełni kompatybilny z USB 3.2 oraz 2.0, a dzięki połączeniu USB-C także z Thunderbolt 4. W celu zapewnienia optymalnych warunków do przechowywania oraz transferu danych wyposażono go w aktywny system chłodzenia, korzystający z wiatraczka. Wiatraczek można aktywować ręczenie, a jak podaje Adata – jego działanie pozwala na utrzymanie temperatury o 10% mniejszej niż modeli bez chłodzenia.

Producent poinformował, że dysk będzie dostępny w dwóch wersjach – 1 TB oraz 2 TB. Niestety, zabrakło najważniejszych informacji, czyli o dacie premiery oraz cenach. Biorąc jednak pod uwagę, że Adata już się nim chwali, zapewne nie będziemy na nie długo czekać.

W chwili obecnej urządzenia wspierające USB 4 – które może zapewnić teoretyczną szybkość 40 GB/s – to najnowsze MacBooki, urządzenia iPad Pro oraz niektóre notebooki z Windows. Jeśli chodzi o desktopy, MSI na tegorocznych targach Computex pokazało pierwszą płytę główną z tym interfejsem, a miesiąc pod tym Kensington zaprezentował adapter z portami USB 4. Standard ten powinien upowszechnić się w najbliższych latach.