Pierwsza wojna kosmiczna? Historyczna chwila z udziałem Izraela

Z dostępnych informacji wynika, że Izrael i jego siły powietrzne zestrzeliły coś, co zostało nazwane zagrożeniem z powietrza, które zostało zestrzelone poza ziemską atmosferą. W ostatnich wydarzeniach wzięły udział Siły Obronne Izraela, które poinformowały, że 30 października zestrzeliły pocisk ziemia-ziemia wystrzelony z Jemenu za pomocą systemu Arrow.

O sprawie poinformował The Telegraph. Wystrzelony pocisk przeleciał rzekomo niemal 1600 kilometrów, lecz w pewnym momencie został zestrzelony przez system obrony przeciwrakietowej. Niestety, nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło. Pocisk miał znajdować się powyżej oficjalnej granicy wyznaczającej granice przestrzeni kosmicznej.

צפו: לוחמי ההגנה האווירית של חיל האוויר מיירטים באמצעות מערכת ההגנה לטווח ארוך 'חץ' טיל קרקע קרקע במרחב בים האדום.



צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/FX8XzUgqvl — משרד הביטחון (@MoDIsrael) November 2, 2023

Granica ta, znana jako linia Kármána, znajduje się na pułapie 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Jeśli dotychczasowe doniesienia się potwierdzą, będziemy mogli mówić o pierwszej w historii wojnie prowadzonej w kosmosie. Za wystrzeleniem rakiety ma stać jemeńska milicja znana jako Huti.

Jeśli dotychczasowe doniesienia się potwierdzą, to pierwsza wojna kosmiczna okaże się faktem. W sieci pojawiły się pierwsze nagrania dotyczące ostatniego starcia z udziałem Izraela

Z informacji udostępnionych przez Israeli Aerospace Industries wynika, że rakieta przechwytująca Arrow wystrzelona przez Izrael, która jest w stanie przechwytywać nadlatujące taktyczne pociski balistyczne została zaprojektowana do działania w atmosferze i przestrzeni kosmicznej. System w ciągu ostatnich 25 lat został użyty tylko dwa razy, co spotkało się z krytyką ze względu na wysokie koszty związane z jego użyciem. Czy napięcia na Bliskim Wschodzie doprowadzą do wojny, która rozciągnie się na cały świat? Biorąc pod uwagę fakt, iż ostatnie starcia miały miejsce również w przestrzeni kosmicznej, to perspektywy są mało optymistyczne.

