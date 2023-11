Zen 4C – więcej rdzeni na takiej samej powierzchni. Jak to możliwe?

AMD od lat rozwija architekturę Zen, na bazie której opierają się procesory Ryzen. Jak do tej pory mieliśmy jej cztery wersje. Teraz zaprezentowano rozwiązanie Zen 4C, które pozwoliło stworzyć mniejsze niż dotąd rdzenie, to zaś przekłada się na możliwość zamieszczenia większej ich liczby na tej samej powierzchni.

Zen 4C – mniej znaczy lepiej

AMD poinformowało, że stosowanie mniejszych rdzeni wykonanych w Zen 4C pozwoli na zwiększenie ich liczby w APU nowych Ryzenów 7040 – “Phoenix”. Próby producenta z mniejszymi rdzeniami widzieliśmy już przy okazji premiery Threadripper 7000, w której wykorzystana została architektura Zen 4. Jej boczna linia posłuży do bardziej skalowalnego projektowania układów. Pierwsza próbą jest CCD o nazwie kodowej “Dionysus”. Dzięki wykorzystaniu Zen 4C układ ten ma o 35,4% mniejszą powierzchnię rdzeni niż pozostałe.

Ogólnie wygląda to tak, że przy Zen 4 mamy powierzchnię 3,84 mm2, a przy Zen 4C zmniejsza się ona do 2,48 mm2. Czyli tam, gdzie wejdą dwa układy Zen 4 można zmieścić trzy Zen 4C. Ponadto w nowej architekturze wszystko pozostaje bez zmian poza pamięcią cache L3 – tu nastąpiła redukcja z 4MB do 2 MB na rdzeń.

Zarówno w Zen 4, jak i Zen 4C mamy takie samo IPC oraz ISA. Jednak w Zen 4C mamy wsparcie da SMT, pełniacego podobną funkcję do rdzeni E w procesorach Intela, zrezygnowano póki co z jednostki SI – NPU. Nie jest ona dostępna w Phoenix 2, ale ma pojawić się w przyszłych układach premium. Póki co będzie tak w Ryzen 5 7545U i Ryzen 3 7440U z rodziny Phoenix 2.

AMD Ryzen 5 7545U zaoferuje dwa rdzenie Zen 4 (4 wątki) oraz cztery rdzenie Zen 4C (8 wątków), czyli będzie łącznie sześć rdzeni i dwanaście wątków. Procesor ma mieć taktowanie podstawowe 3,2 GHz, podnoszące się w trybie boost do 4,9 GHz. Ryzen 3 7440U otrzyma tylko jeden rdzeń Zen 4 (2 wątki), ale za to 3 Zen 4 C (sześć wątków) i będzie mieć częstotliwość 3.0 GHz/4,7 GHz. Pamięć L3 to odpowiednio 16 i 8 MB, a TDP dla obydwu od 15 do 30 W. Co ważne – znajdują się w konfiguracji z AMD Radeon 740M GPU.

Podsumowując: architektura Zen 4C to pomniejszone rdzenie z takim samym IPC, ale zużywające mniej mocy (nawet poniżej 15W), lepsza skalowalność, pozwalająca na umieszczenie ich większej ilości na mniejszej powierzchni, a to przekłada się na możliwość zaoferowania nowych rozwiązań dla konsumentów oraz klientów biznesowych. Na koniec zaś warto przypomnieć, że w przyszłym roku spodziewamy się generacji Zen 5. Zapewne doświadczenia zdobyte przez Zen 4C pozwolą na opracowanie podobnych rozwiązań również dla niej.