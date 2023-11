Zapomnij o wentylatorach w komputerze. Zotac ma dla Ciebie coś innego

Pod koniec 2022 roku firma Frore Systems zaprezentowała swój wynalazek – specjalny system chłodzenia procesorów, w którym do rozpraszania ciepła wykorzystywane są fale ultradźwiękowe. Niezwykle cienkimi (2,8 mm) systemami chłodzenia zainteresowały się m.in. Intel i Qualcomm, jednak po raz pierwszy zastosowane zostaną w konstrukcji mini-PC.

Zotac stawia na kompaktowość

Chiński producent Zotac, najbardziej kojarzony z kartami graficznymi, ogłosił stworzenie pierwszego urządzenia mini-PC wykorzystującego technologię opracowaną przez Frore Systems. Nosi ono nazwę Zbox PI430AJ i będzie dostępne w “wybranych rejonach”, jednak nie podano ani konkretnie tych rejonów, ani też cen. Na szczęście nie jest tajemnicą specyfikacja.

Procesor urządzenia to ośmiordzeniowy Intel Core i3-N300 (maksymalne taktowanie 3, 8 GHz) ze zintegrowaną grafiką UHD. Do dyspozycji ma 8 GB pamięci RAM LPDDR5. Na pokładzie znalazł się także dysk SSD o pojemności 512 GB, aczkolwiek będzie opcja zakupu Zbox PI430AJ bez niego. Całość mierzy sobie 114,8 x 76 x 23,8 mm. W obudowie znalazło się miejsce dla dwóch portów USB 3.2 Type-A, jednego USB-C oraz wejść HDMI, DisplayPort i Ethernet. Mamy także jack 3,5 mm.

Do komunikacji bezprzewodowej Zbox PI430AJ korzysta z Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6. Ponieważ nie ma tu wentylatorów, podczas pracy działa niesłyszalnie. Ma to zapewnić brak przegrzewania się podzespołów przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej wydajności urządzenia. Jak podaje Zotac, będzie to najwydajniejsze urządzenie w swojej klasie.

Ja zaś dodam od siebie, że jeśli eksperyment się uda, czyli ultradźwiękowe chłodzenie sprawdzi w praktyce, z pewnością kolejnym krokiem będzie jego pojawienie się w laptopach i innych urządzeniach elektronicznych. Być może to pierwszy kamień, za którym pójdzie cała lawina. I nie mam nic przeciwko – bezgłośne komputery i laptopy to bardzo przyjemna perspektywa.