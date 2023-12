Procesory Ryzen 8000 oraz ekosystem bazujący na SI – AMD wkracza w przyszłość

Jeśli ktoś miał na początku 2023 roku opinię, że sztuczna inteligencja to chwilowa moda, która nie będzie w przyszłości miała większego znaczenia, srodze się pomylił. Już nie tylko Google, Microsoft, Nvidia czy Apple deklarują skierowanie mnóstwa mocy przerobowych – oraz milionów dolarów – na ten obszar. AMD również dołącza do tego grona i ma bardzo ambitne plany.

AMD Ryzen 8000 czyli Ryzen AI

Nowości od AMD przedstawiła pani prezes firmy, czyli oczywiście dr Lisa Su. Procesory Ryzen 8000 pojawiają się niecały rok po premierze linii 7000, która miała miejsce w styczniu b.r. To właśnie w niej po raz pierwszy została użyta architektura XDNA, zasilająca Ryzen AI, czyli dedykowane akceleratory sprzętowe. Zapowiedziano od razu, że seria Ryzen 8000 trafi do laptopów i maszyn takich producentów, jak Acer, Asus, Dell, HP czy Lenovo. Dla deweloperów został udostępniony pakiet programistyczny Ryzen AI Software 1.0, dzięki któremu będą mogli przystosować swoje aplikacje do możliwości dawanych przez Ryzen AI.

Dlatego nowa seria ma taką samą architekturę jak poprzednia, ale otwiera szeroko bramę do wszystkich możliwości dawanych przez sztuczną inteligencję. O ile Microsoft czy Google opierają się przede wszystkim na SI w chmurze, o tyle w przypadku AMD ma być ona umieszczona bezpośrednio w układach dzięki zastosowaniu NPU (Neural Processing Units). Czyli – SI trafi do szerokich mas bez konieczności podpinania się do internetu. Takie układy pozwalają na wykonywanie od 16 do 38 trylionów operacji na sekundę (TOPS).

AMD Instinct MI300X

Na tym nie koniec nowości. Kolejne to AMD Instinct MI300X – akceleratory skonstruowane w oparciu o nową architekturę AMD CDNA 3. Oferują o 40% więcej jednostek obliczeniowych, mają 1,5-krotnie większą pamięć i 1,7-krotnie wyższą przepustowość pamięci w porównaniu do poprzedniej generacji. Zaprezentowano również pierwszy na świecie procesor APU do superkomputerów oraz obsługi SI. AMD Instinct MI300A ma warstwową konstrukcję – zawiera jednostki obliczeniowe AMD CDNA 3, rdzenie AMD Zen 4 oraz 128 GB pamięci HBM3. AMD podkreśla, że ma stanowić bardzo efektywne energetycznie rozwiązanie do rozmaitych zastosowań SI.

Aby jej rozwój obywał się bardziej dynamicznie, powstała platforma do generatywnego AI, która wykorzystuje ustandaryzowany format OCP i 8 akceleratorów MI300X. AMD Instinct Platform – gdyż tak się nazywa – oferuje aż 1,5 TB pamięci HBM3. Jest w stanie zaoferować 1,6-krotnie wyższą przepustowość we wnioskowaniu LLM w porównaniu z popularnym układem Nvidia H100 HGX. Ponadto w chwili obecnej jest jedyną opcją na rynku, która umożliwia wnioskowanie na modelu o 70 miliardach parametrów na pojedynczym akceleratorze MI300X.

Trzeba przyznać, że dzięki tym wszystkim nowościom AMD stawia się w bardzo dobrej pozycji na rynku sztucznej inteligencji. Wszystkie nowości, w tym układy Ryzen 8000, pojawią się na rynku już na początku przyszłego roku.