Aorus kusi zapowiedziami RTX 40 SUPER. A pokaże je już za 10 dni

Targi CES zapowiadają się na mocne rozpoczęcie roku 2024. Zostaną otwarte 8 stycznia, a Aorus pojawi się ze swoim programem dzień później. Oczywiście jego prezentacja nie będzie jedynym ciekawym wydarzeniem. Na przykład Intel ma tam oficjalnie pokazać swoją linię procesorów HX z 14. generacji, a Nvidia także postara się nas zaskoczyć. A co konkretnie szykuje Aorus?

RTX 40 SUPER czyli “Future of computing”

Aorus zapowiada swoją konferencję jako “Przyszłość komputerów”, co może zaskakiwać, ponieważ producent ten nie kojarzy się z innowacjami w branży IT. Traktuję to po prostu jako hasło reklamowe, które ma zwrócić uwagę na wydarzenie. Z informacji zamieszczanych w serwisie X wiemy, że na pewno zostanie pokazana karta RTX 4070 w edycji SUPER i z autorskim designem producenta. Linię RTX 40 SUPER ma pierwszego dnia zaprezentować światu sama Nvidia, a więc będzie to niejako kontynuacja tego pokazu.

Oprócz własnego wariantu RTX 40 SUPER Aorus pokaże także laptopy korzystające z tej karty. Niestety, jak na razie nie są nam znane żadne szczegóły, ale już za 10 dni wszystko będzie jasne. Na oficjalnej stronie wydarzenia pojawił się licznik, odmierzający czas do “Future of computing”.

No cóż, Aorus próbuje mocno przyciągnąć uwagę, być może ma zatem jakiegoś asa w rękawie, którego dopiero poznamy. Dlatego postaram się zobaczyć na żywo, czym zaskoczy nas producent.