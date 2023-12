Test Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum

Jak wygląda i co oferuje Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum?

Zestaw niczym się nie wyróżnia. Mamy opaski zaciskowe, przejściówkę zasilania oraz instrukcję. Przejściówka pozwala oczywiście na podłączenie karty do zasilacza bez złącza 12VHPWR.

Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum wygląda świetnie. Sama karta z blokiem prezentuje się niesamowicie (mamy metalowy backplate z małym podświetleniem oraz podświetlenie z boku), a gdy dodamy do tego chłodnicę z podświetlanymi wentylatorami to można tylko się zachwycić. Bez wątpienia w obudowie z oknem będzie całość robiła wrażenie. Nie mogę również nic zarzucić pod względem jakości wykonania, która zgodnie z oczekiwaniem jest idealna. Każdy element tej karty został dopracowany, a całość naprawdę sprawia wrażenia produktu premium.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4060 Dual OC

Wymiary samej karty z blokiem to 286,5 x 148,3 x 24,5 mm. Zajmuje ona 2,5 slota PCI, więc wcale nie tak dużo jak na RTX 4090. Na bloku nie mamy żadnych wentylatorów, a wychodzą z niego dwa węże w dosyć grubym oplocie. Mają one długość ok. 55 cm, więc bez problemów zamontujecie chłodnicę w obudowa. Gruby oplot wynika z faktu, że w środku są nie tylko węże ale również okablowanie. Same wentylatory są łączone łańcuchowo, dzięki czemu ze wszystkich śmigieł wychodzą tylko dwa kable. Całość jest bardzo estetyczna, nie ma problemów z ogarnięciem okablowania ani ułożeniem jego w obudowie, co się zdarzało przy innych kartach z chłodnicą. Wentylatory na chłodnicy działają półpasywnie, a warto też wspomnieć, że zamiast standardowej pasty termoprzewodzącej mamy nałożony ciekły metal. Chłodnica ma rozmiary 400 x 120 x 65mm – jest naprawdę gruba i wraz z wentylatorami wymaga sporo miejsca w obudowie.

Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum zasilany jest ze złącza 12VHPWR. Oczywiście mamy w zestawie przejściówkę na 4x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 1000 W mocy. Testowany model ma 2 złącza HDMI 2.1a oraz 3 DisplayPort 1.4a. Jest więc o jedno złącze HDMI więcej, niż w standardowych modelach.

Z boku mamy przełącznik BIOSu, który jest ukryty i trochę ciężko do niego dotrzeć – palcami raczej go nie przełączycie. Taktowanie boost na obu jest takie samo i wynosi 2670 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowałem średnio 2882. Bez wątpienia powinien być to najwydajniejszy przedstawiciel RTX 4090, który mieliśmy w rękach.

Specyfikacja Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

RTX 4060 Ti: Nvidia Game Ready 531.93

RTX 4060: Nvidia Game Ready 536.20

Radeon RX 7600: AMD Adrenalin 23.5.1

Radeon RX 7700 XT, RX 7800 XT: AMD Adrenalin 23.20.01.05

Arc A750: Intel 31.0.101.4499

Informacje o użytych grach oraz samych testach znajdziecie w tym artykule.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Wyniki są świetne i karta plasuje się na szczycie wszystkich wykresów. Oczywiście RTX 4090 nie został stworzony do grania w tak niskiej rozdzielczości, więc przejdźmy do dalszych rezultatów.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości wyniki ponownie są świetne. Zwróćcie tez uwagę na takie gry jak Hogwarts Legacy czy Dying Light 2, gdzie przewaga nad podkręconym RTX 4090 od Gigabyte jest naprawdę spora.

3840 x 2160

W 3840 x 2160 możecie spokojnie odpalać wszystkie gry na maksymalnych ustawieniach i cieszyć się z ponad 60 fps średnio. Również parametry 1% poniżej pozostaje na poziomie powyżej 60 fps we wszystkich grach.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum świetnie radzi sobie w grach z ray tracingiem. W 1920 x 1080 bez problemów mamy w pełni płynną rozgrywkę.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie bez problemów możecie odpalać gry na maksymalnych ustawieniach.

3840 x 2160

Dopiero w 3840 x 2160 mamy dwie gry z wynikiem poniżej 60 fps. Karta bez wątpienia jest jednak nadal najwydajniejszą, jaką mieliśmy w rękach.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Włączenie DLSS sprawia, że mamy do czynienia z naprawdę wysokimi wynikami w 1920 x 1080. Dodanie generatora klatek tylko poprawia tę sytuacją i ilość klatek na sekundę jest ogromna.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości ponownie mamy do czynienia z wysokimi wynikami z samym DLSS: Jakość, a generator klatek sprawia, że mamy powyżej 200 fps średnio w obu tytułach.

3840 x 2160

Dodanie samego DLSS: Jakość sprawia, że mamy powyżej 60 fps średnio. Co więcej z FG mamy powyżej 100 fps, co jest świetnym wynikiem jak na 3840 x 2160 przy ray tracingu.

Temperatury

Temperatury są bardzo niskie. Karta jest chłodna przy obu BIOSach, a przy P Mode zajmuje najlepsze miejsce spośród wszystkich modeli.

Głośność

W spoczynku wentylatory pracują pasywnie. Pod obciążeniem trzy 120 mm śmigła włączają się i taka konfiguracja musi generować hałas. W trybie P Mode nie jest najciszej, ale wynik poniżej 40 dBA nikomu nie powinien przeszkadzać. W Q Mode jest już bardzo cicho i tutaj na pewno karta nie będzie Wam przeszkadzała.

Pobór mocy

Pobór mocy jest najwyższy spośród wszystkich kart, ale to było spodziewane. Nie jest też tak źle – wyniki są tylko trochę wyższe od podkręconego “zwykłego” modelu RTX 4090.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 150 MHz na rdzeniu i o 212 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum jest najwydajniejszym modelem, jaki znajdziecie na rynku. Wyniki we wszystkich rozdzielczościach są świetne i karta wypada wyraźnie wydajniej od konkurencji. Różnice są widoczne również w stosunku do podkręconego modelu RTX 4090 od Gigabyte. Przy takim modelu możecie spokojnie odpalać gry w 3840 x 2160 przy najwyższych detalach.

Gry z ray tracingiem

Również przy ray tarcingu różnice w stosunku do innego modelu RTX 4090 są spore. W 3840 x 2160 mamy przewagę równą ok. 5,6% co przekłada się na zauważalnie więcej fps. W ostatniej rozdzielczości są już gry, które wymagają DLSS: Jakość do uzyskania średnio 60 fps, ale to nadal jest najwydajniejsza karta, jaką znajdziecie w sklepach.

Czytaj też: Test MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio w komputerze opartym o części MSI

Test Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum – podsumowanie

Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum znalazłem dostępną w cenie 15999 zł. Jest to naprawdę spora kwota, ale to co otrzymujemy w zamian jest tego warte. Karta jest świetnie wykonana i widać, że jest to dopracowany pod każdym względem model. Za chłodzenie odpowiada AiO z chłodnicą 360, które znakomicie radzi sobie w praktyce. Mamy więc niskie temperatury i dobrą kulturę pracy. Oczywiście wadą takiego rozwiązania jest konieczność znalezienia miejsca na chłodnicę w obudowie, ale nie powinno być z tym problemów przy większości droższych konstrukcji. Całość też bardzo dobrze wygląda i świetnie prezentuje się w obudowie. Mamy bowiem podświetlane wentylatory na chłodnicy, a sama konstrukcja bloku na karcie również robi wrażenie.

Testowany model ma podwójny BIOS, chociaż dostęp do przełącznika jest trochę ciężki. Mamy też fabryczne OC, co widać po wynikach testów – jest to najwydajniejszy model w zestawieniu. Bez problemów możecie odpalać gry w rasteryzacji na maksymalnych detalach. Przy ray tracingu jedynie w 3840 x 2160 znajdą się gry ze średnio poniżej 60 fps, ale wtedy na pomoc przychodzi sam DLSS: Jakość, który znacząco podbija wyniki. Jeśli dorzucicie do tego generator klatek to nawet w najwyższej rozdzielczości ilość fps będzie świetna. Bez wątpienia więc mamy do czynienia z najwydajniejszą wersją RTX 4090, jaką znajdziecie w sklepach. Asus GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum również fajnie się podkręca, co pozwala na zyskanie dodatkowych klatek na sekundę. Pozostaje kwestia poboru mocy, który jest spory, ale niewiele wyższy od innego modelu RTX 4090. Mocny zasilacz ze złączem 12VHPWR jest tutaj więc zalecany.

Jeśli więc szukacie najwydajniejszej i najlepszej karty graficznej to bez wątpienia będzie nią testowany model. Co prawda sporo on kosztuje i wymaga znalezienia miejsca na chłodnicę w obudowie, ale z pewnością będziecie z niego bardzo zadowoleni.