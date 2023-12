Apple ledwo udostępnił jedną aktualizację iOS, a już szykuje kolejną. Wiemy, jakie nowości przygotowuje gigant

iOS 17.3 już w przygotowaniu

Udostępniony przed kilkoma dniami iOS 17.2 wprowadził na iPhone’y długo wyczekiwaną nowość, którą Apple ogłosił jeszcze podczas wydarzenia WWDC w czerwcu. Chodzi o Dziennik, czyli całkowicie nową aplikację. Służy ona do zapisywania najważniejszych chwil z naszego życia. Można w niej prowadzić zapiski, dodawać zdjęcia czy filmy, a na podstawie ostatnich aktywności wbudowana w urządzeniu technologia uczenia maszynowego może podpowiadać nam różne sugestie jako inspirację dla kolejnych wpisów. Co istotne – wszystko jest szyfrowane i nawet Apple nie ma dostępu do naszych zapisków, a samą apkę można dodatkowo zablokować.

Posiadacze iPhone’ów trochę musieli na to czekać, ale w końcu Apple udostępnił tę nowość, wraz z kilkoma innymi ulepszeniami. Teraz gigant z Cupertino może już skupić się nie tylko na poprawkach obecnych wersji iOS, ale przede wszystkim na kolejnej aktualizacji, która powinna pojawić się na początku przyszłego roku. A skoro już przy Dzienniku jesteśmy, iOS 17.3 od razu przyniesie kilka dodatkowych opcji ustawień dla tej aplikacji, takich jak włączanie multimediów czy sugestie muzyczne, wykorzystywanie transmisji danych i nie tylko. Najwyraźniej firma chce sprawić, byśmy dzięki szybkim nowościom w aplikacji zapomnieli o tym, jak mocno jej wdrożenie zostało opóźnione.

Na szczęście na tym nie koniec. Kolejną nowością, jaka ma pojawić się w kolejnej większej aktualizacji systemu, będzie nowa warstwa ochrony urządzenia przed kradzieżą. Jeśli zdarzy nam się niemiła sytuacja, gdy ktoś przywłaszczy sobie naszego iPhone’a, dostęp do istotnej zawartości smartfona będzie jeszcze trudniejszy. Zgodnie z informacjami, do przeglądania haseł lub kluczy, wyłączenia trybu utracone czy usuwania całej zawartości urządzenia konieczne będzie uwierzytelnianie przy pomocy Face ID. Bez tego nie będzie można pozbyć się danych poprzedniego właściciela czy dostać się do jego haseł, co jest naprawdę świetną funkcją.

Nowości pojawią się też w zakresie Apple Music. W aplikacji pojawią się wspólne listy odtwarzania – będziemy mogli zapraszać znajomych do współpracy nad playlistami, a każda z zaproszonych osób będzie mogła dodawać i usuwać utwory oraz zmieniać ich kolejność na liście. Pojawi się też możliwość dodawania reakcji w formie emocji do utworów, które na liście odtwarzania zapisał ktoś inny. Takie funkcje mogą być przydatne, zwłaszcza podczas planowania podkładu muzycznego na imprezę czy inną wspólną uroczystość.

iOS 17.3 jest obecnie dopiero w pierwszej fazie testów beta, więc w kolejnych wersjach z pewnością pojawią się też jeszcze inne zmiany i ulepszenia. To na razie jedynie początek. Premiery tego systemu spodziewamy się w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Aktualizację dostaną wszystkie iPhone’y, na których zainstalowany jest iOS 17.2, a więc od iPhone’ów XR, XS i XS Max wzwyż.