Premiera nowej opaski Samsunga zbliża się wielkimi krokami. Co zaoferuje Galaxy Fit 3?

Coraz więcej wiemy o inteligentnej opasce Galaxy Fit 3 od Samsunga

Na początku listopada temat opasek sportowych Samsunga powrócił i było to niemałym zaskoczeniem. Południowokoreański gigant skupia się na smartwatchach, co zresztą doskonale widać po tym, że od ponad trzech lat żadnej opaski sportowej nie wypuścił. Dlatego właśnie sporo osób może być nawet zdziwionych faktem, iż w portfolio firmy w ogóle taki sprzęt jest. Jest i najwyraźniej sam Samsung sobie o nim w końcu przypomniał. Pierwszy wyciek na ten temat skupił się na pokazaniu nam konstrukcji nowej opaski, wskazując na istotne zmiany w projekcie.

Poprzednie dwie generacje Galaxy Fit mocno przypominały Smart Bandy od Xiaomi, choć Samsung pozostawał przy bardziej prostokątnym kształcie ekranu. Specyfikacja raczej nie wyróżniała się na tle konkurencji w tamtym czasie, bo oferowała podstawowe funkcje, takie jak monitorowanie aktywności, w tym automatyczne rozpoznawanie pięciu z nich, monitorowanie snu, stresu, tętna czy licznik spalonych kalorii. Obecnie smart bandy innych firm są już znacznie lepiej wyposażone i tego oczekujemy również od Galaxy Fit 3.

Wracając jednak do renderów – ujawniły nam, że Samsung może szykować się do powiększenia ekranu i to znacznego, bo zamiast pastylki dostaniemy dużo większy, prostokątny panel. Z wyglądu urządzenie przypomina Xiaomi Smart Band 8 Pro czy Huawei Band. Trzeba przyznać, że powiększenie urządzenia daje możliwość wprowadzenia na pokład większej liczby nowych funkcji. Jakich?

Dokładniejszą specyfikację ujawniły nam kolejne przecieki, zdradzając większość tajemnic tej opaski. Przede wszystkim Galaxy Fit 3 ma zostać wyposażony w 1,61-calowy ekran OLED o gęstości pikseli 302 ppi. Całość zamknięta zostanie w aluminiowej obudowie o stopniu ochrony IP68, zapewniającej odporność na kurz i wodę. W zestawie będzie silikonowa opaska, a całe urządzenie ma ważyć 21,39 gramów.

Jedną z głównych zalet Galaxy Fit 3 ma być wyjątkowo długa żywotność baterii. Wedle doniesień, ta ma pozwalać nawet na 21 dni ciągłego użytkowania, a więc o tydzień dłużej niż wynosi deklarowany, 15-dniowy czas pracy Galaxy Fit 2, nie wspominając już o smartwatchach producenta. Na poprzednich renderach widać, że opaska ma obsługiwać ładowanie magnetyczne. Co do oferowanych funkcji, nie mamy tutaj jeszcze pewności. Spodziewam się, że Samsung wprowadzi na pokład akcelerometr, żyroskop, czujnik tętna, monitorowanie natleniania krwi SpO2, śledzenie snu czy stresu, bo to najbardziej podstawowe funkcjonalności w tego typu urządzeniach. Możliwe, że będzie chciał wybić się przed konkurencję, montując na pokładzie moduł GPS, ale to jedynie moje domysły.

Tak czy inaczej, wydaje się, że premiera Galaxy Fit 3 zbliża się wielkimi krokami, bo przecieków na temat opaski tylko przybywa. Niestety trudno powiedzieć, kiedy można spodziewać się jej debiutu. Bardzo możliwe, iż Samsung zdecyduje się wprowadzić ją na rynek podczas styczniowego Galaxy Unpacked, na którym ma pokazać nam najnowsze flagowce. Oczywiście, o ile doczekamy się jakiejś większej premiery, a nie tylko informacji prasowej i od razu dostępności w sklepie internetowym.