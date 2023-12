Chcesz kupić iPhone’a? W Plusie możesz zaoszczędzić nawet kilkaset złotych

Zaoszczędź nawet kilkaset złotych wybierając iPhone w Plusie

Chociaż niedawno mieliśmy premierę iPhone’ów 15, w ofercie Plusa znalazły się nieco starsze modele, w dużo korzystniejszych cenach. W opcji na 12 rat znajdziemy:

iPhone’a 12,

iPhone’a 13,

iPhone’a 14,

iPhone’a 14 Plus.

Jeśli ciekawi was, dlaczego nie ma tu modeli Pro, to przypomnę tylko, że po wypuszczeniu nowej generacji, Apple zawsze kończy z produkcją Pro z poprzedniej serii, by nie robić samemu sobie konkurencji.

Przykładowo, całkowity koszt zakupu w przypadku:

iPhone 12 64GB wynosi 2 999,04 złotych – 399 zł na start oraz 12 rat po 216,67 zł/mies.,

iPhone 12 128GB wynosi 3 349 złotych – 499 zł na start oraz 12 rat po 237,49 zł/mies.

Ceny pozostałych modeli znajdują się na stronie www.plus.pl.

By złagodzić sobie zakup nowego urządzenia, można skorzystać z programu Plus Odkup i odsprzedać dotychczasowego smartfona. Uzyskana w ten sposób kwotę można wówczas przeznaczyć na pokrycie części kosztów zakupu iPhone’a. Pamiętajcie, by wcześniej zerknąć na listę modeli biorących udział w promocji.

Plus postarał się również, by wycena urządzenia była łatwiejsza niż kiedykolwiek. Można to zrobić szybko i wygodnie z poziomu dedykowanej aplikacji. Dokona ona oceny stanu technicznego telefonu, co pozwoli na wstępną wycenę używanego smartfona bez wychodzenia z domu. W tym celu wystarczy pobrać aplikację Plus Odkup ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od aktualnego operatora.