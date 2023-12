Chińczycy pozyskują wodę z nietypowego źródła. Nowatorska technologia wykorzystuje naszą gwiazdę

Taka technologia, jak twierdzą naukowcy z Szanghajskiego Uniwersytetu Jiaotong, funkcjonuje z wykorzystaniem światła słonecznego jako źródła energii potrzebnej do utrzymywania całej reakcji. Dzięki opisywanemu rozwiązaniu mogłyby skorzystać miliony, a nawet miliardy ludzi z różnych części świata.

Z dostępnych statystyk wynika, że każdego roku około 3,5 mln ludzi umiera na skutek braku dostępu do wody bądź ze względu na spożywanie niezdatnej do picia wody. Z kolei 2,2 mld ludzi zamieszkuje obecnie kraje, które są zagrożone brakiem dostępu do wody pitnej. To ponad ¼ ludności świata!

Jakby problemów było mało, sytuacja może się dodatkowo pogarszać ze względu na zmieniający się klimat. Za jego sprawą rośnie zagrożenie występowaniem susz, dlatego konieczne jest opracowanie metod, które pozwolą na uzdatnianie wody bądź pozyskiwanie jej z pozornie nieosiągalnych źródeł. Powietrze się do takich zalicza.

Dzięki chińskiej technologii można pozyskiwać wodę pitną z powietrza nawet w stosunkowo suchym klimacie. Do zasilania używanego w tym celu urządzenia można wykorzystać światło słoneczne

W toku prowadzonych badań naukowcy zsyntetyzowali wysoce higroskopijny żel, który okazał się zdolny do pochłaniania i przechowywania dużych ilości wody. Kilogram takiego materiału pozwala na utrzymanie 1,18 kilograma wody z powietrza w normalnych warunkach. Z kolei przy odpowiednio wysokiej wilgotności wynik ten wzrastał do nawet 6,4 kilograma.

Co istotne, prototypowe urządzenie, gdy zostało poddane testom prowadzonym w otwartym środowisku, wykazało zdolność do dostarczania wody nawet w godzinach porannych i popołudniowych, gdy dostęp do światła słonecznego był ograniczony. To oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ dzięki temu produkcja wody może trwać dłużej, dostarczając jej w większych ilościach.

W ramach dalszych wysiłków członkowie zespołu badawczego zamierzają pracować nad jednoczesną adsorpcją i desorpcją wody. Poza tym w grę powinny wchodzić także zastosowania niepowiązane z produkcją wody pitnej. Mowa między innymi o wykorzystaniu takich wysoce pochłaniających substancji do lepszego zarządzania uprawami, kontrolowania temperatury urządzeń elektronicznych czy też pochłaniania wilgoci.