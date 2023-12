Chiński robopies jest zdolny do rzeczy niesamowitych. Boston Dynamics ma konkurencję

Chińska firma Unitree wypuściła na rynek swój najnowszy cud – czworonożnego robopsa B2. Dzięki sukcesom swojego poprzednika – B1 – firma zapowiada rewolucję różnych sektorów przemysłowych. B2 nie ma problemu z poruszaniem się po nierównym terenie – może biegać nawet z prędkością 6 m/s, przez co jest jednym z najszybszych dostępnych czworonożnych robotów klasy przemysłowej. Na tym nie kończy się jego zwinność; robopies może skakać poziomo na wysokość do 1,6 m i pokonywać przeszkody o wysokości do 40 cm, wykazując się wyjątkową mobilnością i zwrotnością.

Robopies Unitree lepszy od Boston Dynamics?

Tym, co naprawdę wyróżnia B2, to zwiększona nośność. W przeciwieństwie do B1, który może udźwignąć do 20 kg, B2 podwaja ten ciężar i może pochwalić się imponującą nośnością 40 kg podczas chodzenia. Jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że wytrzymuje maksymalne obciążenie stojące wynoszące 120 kg, co świadczy o jego wytrzymałości i użyteczności w różnych gałęziach przemysłu.

B2 dzięki wytrzymałej baterii litowej 2250 Wh, która może wytrzymać ponad pięć godzin na jednym ładowaniu, to mechaniczne cudo może działać nieprzerwanie, bez obciążenia, przez dłuższy czas. Nawet przy obciążeniu 20 kg może chodzić ponad cztery godziny, pokonując ponad 15 km, demonstrując swoją niezawodność w zadaniach wymagających długotrwałej pracy.

Robopies Unitree B2 może unieść imponujący ładunek /Fot. Unitree

Oprócz sprawności fizycznej, asem w rękawie B2 są zdolności percepcyjne. Dzięki szerokiej gamie czujników – od kamer optycznych o wysokiej rozdzielczości po sprzęt do wykrywania głębokości – z finezją interpretuje i porusza się po skomplikowanym terenie. Ta zdolność adaptacji czyni go wszechstronnym sojusznikiem w branżach, w których dynamiczne środowiska stwarzają wyzwania, takich jak zadania inspekcyjne lub nawigacja w strefach niebezpiecznych podczas akcji ratowniczych.

Czworonożny robot B2, dzięki połączeniu szybkości, siły, wytrzymałości i zdolności adaptacyjnych, stanowi znaczący krok naprzód w świecie robotyki przemysłowej. Wkraczając do różnych sektorów, jego wpływ może na nowo zdefiniować krajobraz zautomatyzowanych operacji i postępu technologicznego.

Panuje przekonanie, że chińska firma Unitree Robotics kopiuje amerykańskie rozwiązania, ale robi to wyjątkowo sprawnie, nadając maszynom nowych właściwości. Unitree H1 jest humanoidalnym robotem, który potrafi zachować stabilność nawet podczas próby przewrócenia go kopniakiem i można już go kupić. Chiny chcą do 2025 r. być liderem w produkcji robotów, zarówno do prostych, jak i zaawansowanych zadań.