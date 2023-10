Oto najbardziej amerykański robopies na świecie. Ma wyrzutnie rakiet i nie zawaha się jej użyć

Jak pies-robot i wyrzutnia rakiet mogą zmienić działania wojenne marynarki wojennej

Wrześniowy eksperyment amerykańskich marines polegał na wykorzystaniu chińskiego psa-robota Unitree Go1 jako platformy do wystrzeliwania rakiet przeciwpancernych M72. Tego typu wyrzutnia zamontowana na psie-robocie może zapewnić marines nowy, cenny sposób zdalnego atakowania pojazdów opancerzonych i to zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie zagrożenie może czyhać za każdym rogiem lub w każdym oknie.

Czytaj też: Pies idealny. Ten jedyny w swoim rodzaju robot wygląda jak z filmu

W ogólnym rozrachunku Unitree Go1 to mały i niedrogi czworonożny robot dostępny w trzech wariantach, który potrafi biegać, skakać, wspinać się po schodach i wykonywać różne sztuczki. Może również podążać za swoim właścicielem lub omijać przeszkody za pomocą swoich czujników i procesorów, a jak udowodnili Amerykanie, można go również zmodyfikować do przenoszenia i wystrzeliwania wyrzutni rakiet serii M72, a także skierowanej do przodu kamery GoPro. Na tym jednak marines nie poprzestali, bo wprowadzili również w system uzbrojenia szyny do montażu dodatkowych akcesoriów pokroju kamer i laserów.

Jednak głównym elementem tego robopsa jest właśnie wspomniana jednorazowa wyrzutnia rakiet M72 kalibru 66 mm i zasięgu 200 metrów, która może penetrować nawet grube pancerze i niszczyć pojazdy opancerzone, takie jak czołgi. Wybór padł na nią nie bez powodu, bo jej określenie mianem lekkiej broni przeciwpancernej (LAW – Lighweight Anti-Armor Weapon) nie wzięło się znikąd, a udźwig komercyjnego robota nie jest czymś szczególnie wysokim. Zwłaszcza że dodatkowa waga wpływa nie tylko na jego mobilność, ale też ogólny zasięg.

Czytaj też: Ma robotyczne ramię i nie zawaha się go użyć. XGO 2 to robo-pies dla każdego

W ramach tego testu Amerykanie sprawdzili, czy w ogóle warto używać wyrzutni montowanej na psie robocie, aby ewentualnie rozpocząć stosowne dążenie do pozyskania tego typu uzbrojenia, a jeśli tak, to co taki robopies powinien oferować. Oczywiście nie trzeba testów, żeby wiedzieć, że nawet jednorazowa wyrzutnia pocisków przeciwpancernych zamontowana na psie-robocie może oferować kilka zalet w porównaniu z konwencjonalnymi metodami atakowania pojazdów opancerzonych. Ta największa zaleta sprowadza się do całkowitego braku potrzeby wysyłania żołnierzy na ryzykowne misje.

Izraelskie drony bojowe

Czytaj też: Czołgi Abrams będą jeszcze potężniejsze. Jak USA ulepszy swoją pancerną pięść?

Jednak wysłanie robopsów na tereny sporne nie jest pozbawione ryzyka. Tego typu sprzęty są podatne na cyberataki, które mogą wprowadzać je w błąd lub całkowicie dezaktywować, co tym samym pozwoliłoby wrogom na przejęcie broni. Innymi słowy, choć pewne jest, że największe mocarstwa będą coraz szerzej wykorzystywać bezzałogowe systemy w swoich misjach, to na pewno nie będą to projekty pokroju zmodernizowanego chińskiego robopsa z wyrzutnią rakiet.