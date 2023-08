Czołgi Abrams będą jeszcze potężniejsze. Jak USA ulepszy swoją pancerną pięść?

USA ulepszy czołgi Abrams nietypowym dodatkiem. Niech jednak nie zwiedzie was jego forma

Firma RTX (dawniej Raytheon Technologies) ogłosiła podpisanie przez podlegającą pod nią firmę Collins Aerospace nowego kontraktu na dostarczenie Armii USA nowych generatorów energii elektrycznej dla czołgów M1A2 SEPv3 Abrams, co będzie kosztować Amerykanów 24 miliony dolarów. Nie mówimy więc tutaj o szalenie wysokiej kwocie, jak na ulepszenie podstawy całej pancernej pięści USA, ale wcale nie oznacza to, że nie jest to ulepszenie ważne. Ba, można je uznać nawet za konieczne na tle tego, co umożliwi.

Zamówione generatory będą bowiem podstawową częścią systemu Auxiliary Power Unit (APU), a więc elementu czołgu, który to zapewnia zasilanie elektroniki i wieży wtedy, kiedy główny silnik o mocy setek koni mechanicznych i pojemności ponad 10 litrów jest wyłączony. Tego typu rozwiązanie zmniejsza zużycie paliwa oraz generowany hałas i sygnaturę cieplną. Bez APU, czołgi po zajęciu pozycji musiałby pozostawiać swoje silniki na jałowym biegu, a te opróżniałyby zbiorniki paliwa w szalonym tempie.

W całej naszej działalności wykorzystujemy energię elektryczną, od komercyjnego przemysłu lotniczego po platformy wojskowe, aby wspierać zmieniające się potrzeby naszych klientów. Do tej pory Collins dostarczył 800 generatorów elektrycznych wspierających program SEPv3, zapewniając krytyczną moc, diagnostykę i wsparcie w zakresie konserwacji – powiedział Russell Andrey, kierownik programu w Collins Aerospace.

Wydajne APU jest ważne dla czołgów Abrams SEPv3 również z powodu potencjalnych nowoczesnych systemów, które mogą być częścią dalszych ulepszeń. Poza niższym spalaniem nowy generator mimo tej samej wielkości zapewnia o 50 procent więcej mocy niż starszy system pojazdu. Umożliwi to Amerykanom dodanie do czołgów zaawansowanych systemów z m.in. sprzętem do zagłuszania częstotliwości radiowych na czele. Poza tym nowy generator wykorzystuje zaawansowane układy magnetyczne i aktywne zarządzanie obciążeniem, aby gwarantować ciągle pełnię mocy znamionowej w całym zakresie roboczym, a do tego zwiększone możliwości cyfrowe dzięki zaawansowanemu systemowi sterowania i funkcjom komunikacyjnym.