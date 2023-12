Chiny pokazały USA swoją wyższość. Rozwiązały największy problem broni przyszłości

Elektromagnetyczne działa jako broń przyszłości. Chiny osiągnęły właśnie wiele

Chiny ożywiły i udoskonaliły koncepcję elektromagnetycznego działa szynowego, a więc projektu rozwijanego aktualnie m.in. przez europejskie firmy (w tym polskich specjalistów) i Japonię, którego USA porzuciły w 2021 roku z powodu wysokich kosztów i problemów technicznych. Chińscy inżynierowie wojskowi z powodzeniem opracowali działo szynowe zdolne do ciągłego strzelania bez ponoszenia uszkodzeń, co stanowi znaczący technologiczny wyczyn, przewyższający poprzednie amerykańskie wysiłki.

Elektromagnetyczne działo rozwijane przez amerykańską firmę

Railgun, zwany też działem szynowym i działem elektromagnetycznym, to specyficzny rodzaj działa kinetycznego, w którym to główną rolę odgrywają specjalne szyny. Zamiast przyspieszać pocisk nagłym wybuchem ładunku miotającego, railgun przyspiesza go poprzez wykorzystanie zależności między pociskiem zbudowanym z dobrego przewodnika, który trafia między dwie szyny przewodzące. W momencie włączenia zasilania powstaje obwód szyna-pocisk-szyna, przez który płynie ogromny prąd elektryczny, co wytwarza silne poprzeczne pole magnetyczne, wprawiające pocisk w ruch.

Chociaż sam pomysł na tego typu broń jest już stary, to w praktyce żadna armia nie wprowadziła jej jeszcze na służbę. Dążenia do tego jednak trwają, bo zalety działa szynowego sprowadzają się zarówno do kwestii związanych z potęgą bojową, jak i logistyki, a nawet ekonomii. Więcej o tych zaletach możecie przeczytać tutaj, a wracając do najważniejszego, wedle najnowszych informacji aktualne działo szynowe Chin może wystrzeliwać pociski z prędkością 2 kilometrów na sekundę (Mach 6) na dystanse 100-200 kilometrów. Najważniejsze jest jednak to, że chińskie działo jest na tyle wytrzymałe, że ciągły ostrzał z wykorzystaniem nawet 120 pocisków nie przekłada się na żadne oznaki zużycia lub awarii.

Kluczem do sukcesu ma w tym być innowacyjny system pomiaru i diagnostyki z ponad 100000 czujnikami, który karmi model sztucznej inteligencji danymi, a ten może w efekcie może identyfikować i korygować potencjalne problemy w czasie rzeczywistym i tym samym zapobiegać uszkodzeniom broni podczas testów. Sam rozwój elektromagnetycznego działa szynowego nie tylko oznacza przełomowy moment dla chińskiego wojska, ale także przekłada się na znaczący postęp w globalnej wojnie i innowacji technologicznej.