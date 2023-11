Chiny znów na prowadzeniu. Państwo stworzyło pierwszy tak wyjątkowy okręt podwodny

Najnowszy okręt podwodny typu 039C (Yuan) potwierdził, że Chiny nie ustają w rozwoju marynarki wojennej

Chińskie okręty podwodne typu Yuan są znane m.in. ze swoich systemów zasilania (bez wykorzystania potęgi atomu), które są niezależne od powietrza i w ogólnym rozrachunku tworzą obecnie największą flotę takich okrętów na całym świecie. Chiny ciągle je rozwijają, czego najnowszym przykładem są właśnie wersje 039C, które to charakteryzują się innowacyjnym kształtem jednego z integralnych elementów swojej konstrukcji.

Chińska marynarka wojenna osiągnęła właśnie nowy poziom zaawansowania, a to dzięki okrętowy podwodnemu typu 039C Yuan, który wyróżnia się jednym szczegółem. Mowa o elemencie konstrukcji, którego pominięcie nie jest wcale trudne, ale w którym tkwi ważny element zaawansowanej technologii stealth. Jeśli przyjrzycie się temu okrętowi dokładnie, zauważycie pochylony kształt jego kiosku, czyli wodoszczelnej nadbudówki na kadłubie okrętu podwodnego.

Decyzja projektowa związana z pochyleniem kiosku ma na celu zmniejszenie wykrywalności okrętu przez wrogie systemy sonarowe. Nie są to jedynie domysły, bo jak przypomina analityk H.I. Sutton, tak naprawdę mamy na to niezbite dowody w formie badań naukowych. Te zostały opublikowane w czasopiśmie Archives of Acoustics i potwierdzają skuteczność tego projektu w kwestii zminimalizowania podatności na sonary. Trudno się temu dziwić, bo w aktualnym etapie wojny podwodnej aktywne sonary, czyli urządzenia emitujące, odbierające i analizujące odbite fale akustyczne, są coraz cenniejsze i ważniejsze w misjach wojskowych. Stąd projekty pokroju szwedzkich A-26 czy niemieckiego typu 212CD, koncentrujących się właśnie na cechach stealth.

Cechy stealth chińskiego okrętu podwodnego są specjalnie zaprojektowane do kontrowania działania sonarów działających na średnim paśmie częstotliwości. Chociaż są one mniej skuteczne w innych zakresach częstotliwości, to w połączeniu z powłoką anechoiczna okrętu, znacznie zwiększą jego ogólną zdolność stealth. Odkryta właśnie innowacja projektowa, skupiająca się na kolejnym elemencie zmniejszającym wykrywalność najnowszej wersji okrętów typu Yuan, oznacza ciągle rozwijające się technologie w sferze wojny podwodnej. Samo wdrożenie takich cech stealth przez Chiny, demonstruje wiodącą rolę tego państwa w nowoczesnej technologii okrętów podwodnych i podkreśla zmieniającą się dynamikę walki podwodnej, w której to unikanie wykrycia staje się coraz bardziej kluczowe.