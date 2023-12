DeepSouth – superkomputer, który dorówna ludzkiemu mózgowi

Takiego zadania podjęli się Australijczycy, którzy zapowiadają, że efekty ich wysiłków zostaną zaprezentowane w praktyce już w przyszłym roku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ich superkomputer będzie w stanie symulować funkcjonowanie synaps ludzkiego mózgu w pełnej skali.

Za realizacją całego przedsięwzięcia stoją naukowcy powiązani z Western Sydney University. Jak twierdzą, ich neuromorficzny superkomputer będzie w stanie wykonać 228 bilionów operacji na sekundę. Szacuje się, iż procesy na podobną skalę zachodzą w mózgu człowieka.

To wielka sprawa, ponieważ do tej pory symulacja tego typu zachowań była niezwykle trudna. DeepSouth, bo tak nazywa się potencjalnie przełomowy sprzęt, ma ogromny potencjał na to, by zapisać się w historii i wyznaczyć kierunek dalszego rozwoju neuromorficznych superkomputerów.

Superkomputer DeepSouth będzie w stanie wykonać 228 bilionów operacji na sekundę, dorównując pod tym względem możliwościom ludzkiego mózgu

Sami zainteresowani przekonują, że pierwsze operacje wykonane z użyciem tego sprzętu powinny odbyć się najpóźniej w kwietniu 2024 roku. Zazwyczaj taki neuromorficzne układy wykorzystują sztuczne neurony i synapsy, aby naśladować zdolność mózgu do uczenia się, przystosowywania do zmiennych warunków czy przetwarzania informacji w sposób wysoce równoległy i rozproszony. Nie inaczej ma być w tym przypadku.

Cechą wyróżniającą superkomputera DeepSouth będzie to, że ma on być w stanie przetwarzać duże ilości danych w szybkim tempie przy jednoczesnym bardzo ograniczonym zużyciu energii. Na tym zalety się nie skończą, ponieważ mowa także o znacznie mniejszych gabarytach niż spotykane w przypadku dostępnych obecnie na rynku superkomputerów.

Oczywiście nie chodzi o samo bicie rekordów i prześciganie się w tym, kto w większym stopniu nawiąże do gigantycznych możliwości ludzkiego mózgu. Członkowie zespołu badawczego mówią o potencjalnych praktycznych korzyściach. Te powinny się uwidocznić w dziedzinach takich jak wykrywanie, biomedycyna, robotyka czy kosmos. Postępy mają dotyczyć nawet nieco bardziej przyziemnych technologii, na przykład w produkcji telefonów komórkowych i czujników.