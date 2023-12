Raport Epson: drukarki atramentowe to kolosalne oszczędności. I mniej emisji CO2.

Podstawą do stworzenia raportu było wdrożenie drukarek atramentowych Heat-Free w Zakladni Skola Postorna (Czechy). Miesięczne koszty operacyjne spadły dzięki temu o równowartość 40 euro, co w skali roku daje oszczędność w wysokości 480 euro (ponad 2 tys. złotych po aktualnym kursie). Jednak to tylko jedna z 84 582 szkół średnich i uniwersytetów, jakie znajdują się w Europie. Gdyby w ślad za Czechami poszły inne placówki, wszyscy by na tym zyskali.

Epson: drukarki bez podgrzewania to oszczędność w każdym aspekcie

Co odróżnia drukarki Heat-Free od innych? Drukarki laserowe mają podzespoły, które muszą zostać rozgrzane do wysokiej temperatury. Z kolei atramentowe urządzenia Epson działają bez podgrzewania. Jak łatwo się domyślić, każdorazowe podgrzanie powoduje zużycie energii elektrycznej. Choć jednostkowo koszt może wydawać się niewielki, to jednak przy intensywnej eksploatacji urządzenia na koniec miesiąca zbiera się odczuwalna kwota. W przypadku drukarek pracujących na chłodno nie ma tego problemu.

Jak możemy przeczytać w raporcie, koszty redukuje się nie tylko na energii elektrycznej. Urządzenia atramentowe Epson wymagają mniej materiałów eksploatacyjnych (jak jednostki utrwalające, bębny, rolki czy pasy transferowe), co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów wymagających zarządzania i utylizacji. Wspomniana oszczędność 40,6 miliona Euro obejmuje szkoły średnie i uniwersytety, jednak nie doliczono do niej redukcji wydatków w szkołach podstawowych. A podejrzewam, że dzięki nim można by dołożyć nawet drugie tyle – spośród wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych podstawówek jest najwięcej.

Opublikowany online raport firmy Epson – o nazwie „Druk biznesowy w 2023 roku: przede wszystkim zrównoważony rozwój i produktywność” – zawiera analizy działania 20 organizacji z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zastosowanie drukarek atramentowych nie wymagających podgrzewania pozwoliło zaoszczędzić 2,5 miliona kWh energii w samej Wielkiej Brytanii. Przekłada się to również na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W wymienionym przykładzie taka oszczędność to ich redukcja o 617 tys. kg. Jak skomentował Tomasz Lis z Epson Polska:

Oszczędzanie zasobów, redukcja emisji i zwiększanie produktywności to cele, które ma każda organizacja. Drukarki atramentowe spełniają je wszystkie i w sektorze edukacji mogą przynieść oszczędności rzędu milionów euro. Pieniądze uzyskane w ten sposób mogłyby zostać przeznaczone na finansowanie zasobów dydaktycznych i wynagrodzenia dla personelu. Niestety, decydenci na tym rynku często nie zdają sobie sprawy z ogromnych korzyści, jakie mogłaby mieć prosta zmiana technologii. Pracujemy ciężko, aby to zmienić

Prace te przynoszą efekt, ponieważ IDC przewiduje, że że rynek biznesowych drukarek atramentowych ma rosnąć o +5,1% rocznie podczas gdy równocześnie zapotrzebowanie na druk laserowy będzie spadać o 1,1%. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzi się na wydatkach, ale również zadba o nasze wspólne środowisko.