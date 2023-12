Gmail będzie mądrzejszy. Sztuczna inteligencja zdusi spam i inne śmieci przesyłane pocztą e-mail

Chociaż z Gmaila korzystają setki milionów osób na całym świecie, które bardzo go sobie chwalą, Google nie osiada na laurach i wciąż dba o rozwój jednej ze swoich flagowych usług. A że od jakiegoś czasu w świecie technologii mamy modę na wciskanie sztucznej inteligencji wszędzie, gdzie to tylko możliwe, nie może dziwić fakt, że jej zaawansowana wersja trafia także do tej popularnej poczty.

Gmail ze sztuczną inteligencją – spamerzy nie mają szans?

Ostatnia aktualizacja mechanizmów poczty Gmail to wprowadzenie nowego systemu klasyfikacji tekstów. Został nazwany RETVec (czyli Resilient & Efficient Text Vectorizer). Nie tylko ma podnieść skuteczność wykrywania spamu, ale również bezpieczeństwo wszystkich korzystających z poczty Google’a użytkowników. Jest to kolejny krok na polu walki z metodą o nazwie “adversarial text manipulations”, za pomocą której spamerzy próbują oszukać filtry. Filtry te mają pewne ograniczenia, na przykład można je oszukać poprzez znaki specjalne czy emoji. Teraz metody te nie będą już użyteczne – Gmail będzie w stanie je wykryć i zablokować.

RETVec korzysta z modelu uczenia maszynowego, którego właściwości adaptacyjne sprawiają, że łatwo wykrywa próbę oszustw oraz phishingu. Trzeba tu od razu zauważyć, że Google stosuje SI już od niemal sześciu lat, gdyż pierwsze rozwiązania tego typu pojawiły się w poczcie w 2018 roku – są to istniejące do dzisiaj mechanizmy pozwalające na autouzupełnianie tekstu oraz kontekstowe odpowiedzi. Jak chwali się internetowy gigant na łamach swojego bloga, ta ulepszona metoda pozwoli zwiększyć wykrywalność spamu o 38%, a ilość fałszywych alarmów (czyli sytuacji, gdy normalny mail zostanie uznany za spam) zmniejszyć o 20%.

Można by długo pisać o rozwiązaniach technicznych, jakich użyto do wdrożenia RETVec, ja jednak tylko podam, że mamy tu aż 200 000 różnych parametrów, dzięki czemu efektywność zapory antyspamowej stoi na bardzo wysokim poziomie. Co istotne – Google udostępnia ten model SI na zasadach open source, dzięki czemu również inni dostawcy poczty będą mogli korzystać ze wszystkich jego możliwości. A te są niemałe.

Obecnie Gmail wyłapuje obecnie ok. 100 milionów spamowych wiadomości dziennie. RETVec powinien znacząco podnieść tę liczbę, a ponadto umożliwić lepsze blokowanie wiadomości ze szkodliwymi linkami, czyli pomóc w ochronie użytkowników przez phishingiem. A więc wszystko wskazuje na to, że będzie lepiej.