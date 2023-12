Teleskop Hubble’a spojrzał na Mikroskop. Efekty zapierają dech w piersiach

Ta, zwana przez astronomów Arp-Madore 2105-332, wchodzi w skład gwiazdozbioru Mikroskopu. Ten jest słabo widoczny (gołym okiem może dostrzec zaledwie około 20 gwiazd go tworzących), ale z użyciem odpowiednio zaawansowanych instrumentów okazuje się bardzo interesujący. W przypadku ostatnich badań, prowadzonych przez astronomów związanych z Kosmicznym Teleskopem Hubble’a, chodziło o uwiecznienie oddziaływań między galaktykami tworzącymi Arp-Madore 2105-332.

Wspomniany gwiazdozbiór znajduje się około 200 milionów lat świetlnych od naszej planety. Pomimo sporego dystansu, udało się wykonać zdjęcie, na którym można dostrzec także kilka dalszych galaktyk, niezwiązanych z układem Arp-Madore 2105-332. Ich przypadkowe rozmieszczenie sugeruje jednak, iż są one w jakiś sposób powiązane z parą gwiazd znajdujących się w centrum zainteresowania.

Gwiazdozbiór Mikroskopu jest dość słabo widoczny i znajduje się około 200 milionów lat świetlnych od naszej planety

Co dokładnie udało się dostrzec w toku obserwacji Mikroskopu przez teleskop Hubble’a? Zacznijmy od tego, że galaktyka położona po lewej to 2MASX J21080752-3314337, natomiast ta widoczna po prawej jest znana jako 2MASX J21080362-3313196. Według członków zespołu badawczego obie należą do typu znanego jako galaktyki linii emisyjnych. Oznacza to, że ich obserwacje z wykorzystaniem spektrometrów widma obu galaktyk prowadzą do ukazania skoków jasności znanych jako linie emisyjne.

Takowe tworzą się, gdy gazy staną się bardzo gorące, dzięki czemu zyskają wystarczającą energię, aby atomy i cząsteczki zostały zaczęły emitować światło. To z kolei sugeruje, jakoby w takich obszarach dochodziło do natężonych narodzin gwiazd. Właśnie dlatego poświęcone im badania mogą dostarczać istotnych informacji na temat ewolucji galaktyk oraz powstawania gwiazd takich jak Słońce.