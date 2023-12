Intel daje rozpęd dla ery SI. Procesory Core Ultra pokazane światu

Nowa rodzina procesorów to szereg zróżnicowanych pod względem możliwości oraz wydajności modeli. Wszystkie mają należeć do gatunku “AI PC”, czyli – bardziej po polsku – “SI w PC-tach”. Na rynku pojawi się 11 modeli Core Ultra przeznaczonych dla urządzeń mobilnych. Są podzielone na dwie grupy: H (wysokowydajne) oraz U (o niskim poborze mocy). Nie pojawi się natomiast grupa P, znana z wcześniejszych linii.

Intel Core Ultra – wszystko już jasne. SI uderzy z pełną mocą

Procesory Core Ultra opierają się na tej samej architekturze, co Meteor Lake. Wykonywane są w autorskim procesie technologicznym Intel 4 (czyli 7 nm) z użyciem technologii pakowania Foveros 3D. Jak podał producent, są one największą zmianą w architekturze od 40 lat. Odświeżone rdzenie P i E cechuje wyższa wydajność w powierzonych im zadaniach. Czyli w przypadku P jest to lepsza wydajność wynikająca z ulepszonego IPC, zaś przy E – niższe wykorzystanie energii. W porównaniu z konkurencją – Ryzen 7 7840U – jest ono mniejsze o 79%.

Intel pochwalił się również, że Ultra Core mają wydajność energetyczną o 48% lepszą przy oglądaniu Netflixa, o 44% przy oglądaniu wideo w rozdzielczości 4K z pliku na desktopie oraz o 7% podczas przeglądania stron internetowych. Oczywiście póki co pozostaje nam wierzyć w te informacje na słowo.

Czytaj też: Microsoft zdradził nadchodzące procesory Intela. Czy są jakieś zaskoczenia?

Intel Core Ultra to osiem modeli na start. Zacznijmy najpierw od serii U. Tutaj mamy procesory 15 W, mogące jednak podkręcać wykorzystanie mocy do 57 W. Są to:

Intel Core Ultra 7 165U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.9G Hz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 2.0GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Intel Core Ultra 7 155U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.8 GHz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 1.95GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Intel Core Ultra 5 135U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.4 GHz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 1.9GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Intel Core Ultra 5 125U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.3 GHz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 1.85GHz); 2X Gen 3 AI Boost

W serii H mamy natomiast:

Intel Core Ultra 7 165H: 16 rdzeni/22 wątki (6P/8E/2LPE), taktowanie 5.0 GHz P-core Turbo; Arc GPU (8 Xe, 2.3GHz); 2X Gen3 AI Boost

Intel Core Ultra 7 155H: 16 rdzeni/22 wątki (6P/8E/2LPE), taktowanie 4.8 GHz P-core Turbo; Arc GPU (8 Xe, 2.25GHz); 2X Gen3 AI Boost

Intel Core Ultra 5 135H: 14 rdzeni/18 wątków (4P/8E/2LPE), taktowanie 4.6 GHz P-Core Turbo; Arc GPU (7 Xe, 2.2GHz); 2X Gen3 AI Boost

Intel Core Ultra 5 125H: 14 rdzeni/18 wątków (4P/8E/2LPE), taktowanie 4.5 GHz P-Core Turbo; Arc GPU (7 Xe, 2.2GHz); 2X Gen 3 AI Boost

W pierwszym kwartale 2024 roku mają pojawić się jeszcze trzy propozycje Intel Core Ultra:

Intel Core Ultra 9 185H: 16 rdzeni/22 wątki (6P/8E/2LPE), taktowanie 5.1 GHz P-Core Turbo; Arc GPU (8 Xe, 2.35GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Intel Core Ultra 7 164U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.8 GHz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 1.8GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Intel Core Ultra 5 134U: 12 rdzeni/14 wątków (2P/8E/2LPE), taktowanie 4.4 GHz P-Core Turbo; Intel Graphics (4 Xe, 1.75GHz); 2X Gen 3 AI Boost

Czytaj też: Technologia rozwija się coraz szybciej. Czy my jeszcze za tym nadążamy?

Core Ultra – nowoczesne technologie w jednym miejscu

Podobnie jak i inne nowe procesory firmy Intel, także modele Core Ultra obsługują wszystkie najnowsze rozwiązania technologiczne. Dotyczy to zarówno obsługi pamięci RAM LPDDR5, jak i standardów łączności. Są gotowe na Wi-fi 6E, Wi-fi 7, obsługują Thunderbolt 4 oraz Bluetooth 5.4 z LE Audio. Zintegrowane układy graficzne Xe mają usprawnione wsparcie DX12 Ultimate, AV1 oraz XeSS, zaś ray tracing obsługuje przyśpieszenie sprzętowe.

No dobrze, ale gdzie tu miejsce na SI? Otóż zaprezentowano AI Boost – czyli NPU (Neural Processing Unit) obiecujący wydajne wykorzystywanie sztucznej inteligencji z niższym zużyciem mocy. Nowe jednostki znalazły swoje miejsce z zmodyfikowanej architekturze Meteor Lake, gdzie zgodnie współpracują z GPU i CPU w celu dostarczenia niezbędnej mocy obliczeniowej SI. Jak podał Intel – jej maksimum to 34 trylionów operacji na sekundę, czyli 34 TOPS. Zauważę jednak, że AMD z procesorem Ryzen 8040, wykorzystującym Hawk Point NPU, osiąga 39 TOPS, a SnapdragonX Elite 75 TOPS. Ale ilość operacji i wydajność zależą między innymi od tego, jak deweloperzy aplikacji wykorzystają możliwości dawane przez AI Boost.

Stable Diffusion

Należy też pamiętać, że dzięki Intel Core Ultra sztuczna inteligencja działa lokalnie – bez konieczności łączenia się z chmurą. Dlatego to od twojego wyboru będzie zależeć, czy np. skorzystasz z aplikacji Stable Diffusion lokalnie, wykorzystując moc posiadanego komputera, czy też poprzez stronę online. Jest to także istotne dla samych deweloperów aplikacji wykorzystujących SI – będą musieli brać pod uwagę wybór użytkownika i w związku z tym zaimplementować w swoich programach odpowiednie rozwiązania.

A programów tych będzie sporo, ponieważ Intel współpracuje z takimi markami, jak Adobe, Microsoft, Zoom, Audacity, Dolby oraz WebEx (od Cisco). Podczas “AI Everywhere” pokazano m.in. wykorzystanie SI w Premiere Pro oraz Wondershare Filmora. Oczywiście szybkość i wydajność obu aplikacji zauważalnie wzrosła. Użytkownicy będą mogli sprawdzić to w praktyce już w pierwszym kwartale następnego roku, kiedy to ponad 230 PC-tów korzystających z Intel Core Ultra znajdzie się w sprzedaży.