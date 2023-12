Microsoft zdradził nadchodzące procesory Intela. Czy są jakieś zaskoczenia?

Powodem, dla którego nowe procesory pojawiły się na oficjalnej stronie Microsoftu, jest to, że przeszły one program Windows Hardware Compatibility. Są to wewnętrzne testy, podczas których sprawdzana się działanie systemu operacyjnego z procesorem. Jeśli wszystko wypada pomyślnie, dany model ma oficjalne błogosławieństwo MS, co wiąże się m.in. z szykowaniem pod jego kątem poprawek w przypadku wadliwego działania. Czego dowiadujemy się z oficjalnej listy?

Intel ma dla każdego coś ciekawego

Podane przez Microsoft modele to procesory marki Intel zaliczające się do linii Meteor Lake “Core Ultra” oraz Raptor Lake Refresh. W sumie mamy tu 23 egzemplarze. Na poniższych zrzutach ekranu możesz zobaczyć je wszystkie. Każda linia ma swoje najsłabsze i najsilniejsze wersje, co można stwierdzić nawet bez żadnych testów. Na przykład z linii Intel Core Ultra najwydajniejszy będzie model 185 H. Pozostaje tylko kwestią, jak nowe procesory wypadną w porównaniu z już dostępnymi na rynku, ale aby poznać odpowiedź na to pytanie, musimy zaczekać na testy i benchmarki.

A oto wszystkie zdradzone przez Microsoft nowości:

Znajdujące się w powyższym zestawieniu procesory Meteor Lake “Core Ultra” powinny zadebiutować jeszcze w tym tygodniu. Co do Ratpor Lake-HX oraz tych modeli bez sufiksu K, tutaj spodziewamy się debiutu w styczniu przyszłego roku, prawdopodobnie na targach CES 2024. A dlaczego to ważne? Odpowiedź jest prosta – ponieważ wszyscy główni producenci laptopów, w tym Dell, Lenovo, HP, Acer czy Alienware, zadeklarowali, że będą one używane w ich urządzeniach.

Tak więc jeśli myślisz nabyć w najbliższym czasie laptopa, być może warto poczekać na nowe procesory.