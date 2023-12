Użytkownicy iPhone’ów skarżą się na dziwny błąd. Co tym razem się zepsuło?

Nawet najlepszym zdarzają się wpadki. Posiadacze iPhone’ów znów się na coś skarżą

Chociaż Apple powoli szykuje się do wprowadzenia na rynek iOS 17.2, nie ma możliwości całkowitego skupienia się na nowych funkcjach i musi co chwilę coś naprawiać. Jakiś czas temu usłyszeliśmy nawet, że gigant musiał wstrzymać prace nad iOS 18 i skierować zespół do pomocy w rozwiązywaniu problemów z obecną wersją systemu, co jasno pokazało, że daleko mu do perfekcji. Słyszeliśmy już o kłopotach z przegrzewaniem się, które – według firmy – leżały po stronie oprogramowania, o niedziałającym module NFC po bezprzewodowym ładowaniu w niektórych samochodach i o kilku innych usterkach.

Teraz natomiast mówi się o kolejnym i to dość dziwacznym problemie, z jakim zmaga się coraz więcej użytkowników iOS 17 i to we wszystkich wersjach, jakie do tej pory się pojawiły. Co ciekawe, nie jest to wcale taki nowy błąd, bo niektórzy wskazują, że pojawił się od już pierwszego dnia po zainstalowaniu głównej aktualizacji. Teraz jednak doniesień na ten temat zaczęło przybywać i zapewne właśnie z tego powodu o tym usłyszeliśmy. Tylko o co tak naprawdę chodzi?

Coraz więcej użytkowników iPhone’ów zgłasza na forach społeczności Apple i Redditcie, że podczas pisania wiadomości – zarówno w aplikacjach własnych, jak i firm trzecich – następuje samoistne przełączanie pomiędzy programami, przez co nagle znajdują się w innej aplikacji. Dokładniej mówiąc, pisanie na klawiaturze aktywuje przełącznik aplikacji i samoistnie przerzuca nas do innej apki.

Nie ma znaczenia, czy jest to iMessage, czy witryna internetowa, za każdym razem, gdy cokolwiek piszę, samoistnie aktywuje się przełącznik aplikacji, tak jakbym przesunął palcem u dołu ekranu. Niczego nie przesuwam, to tylko zwykłe pisanie SMS-a lub kliknięcia w klawiaturę ekranową – opisuje problem jeden z użytkowników Reddita.

Najciekawsze jest to, że chociaż błąd pojawiał się już w pierwszej wersji iOS 17, Apple nie naprawił go w żadnej z nowszych aktualizacji. W dodatku wydaje się, że problem wciąż się rozprzestrzenia, dotykając coraz większą liczbę właścicieli iPhone’ów. Gigant z Cupertino na razie nie odniósł się oficjalnie do tych skarg, więc nie wiemy jeszcze, czy w ogóle zdaje sobie z niego sprawę. Przez to trudno powiedzieć, kiedy powinniśmy spodziewać się jakieś poprawki.

Czy da się coś z tym zrobić? Użytkownicy już znaleźli rozwiązanie, choć na pozór wydaje się, że nie ma ono z tym nic wspólnego. Jednak działa, a przynajmniej tak mówią osoby, które zmagały się z tym problemem. Należy wejść w Ustawienia, w sekcję Dostępność, a następnie wejść w Dotyk i tam należy wyłączyć funkcję Łatwy dostęp.