Japońska rakieta ma niesamowity silnik korzystający z nietypowego paliwa

Ten właśnie aspekt zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ źródłem tego paliwa jest… krowie łajno. Oczywiście nie oznacza to, że do rakiety przymocowany jest zbiornik zawierający zwierzęce odchody, które byłyby na bieżąco zamieniane w paliwo. Sama koncepcja jest jednak ciekawa i z pewnością warto będzie ją rozważyć, ponieważ metan jako źródło napędu rakietowego może być przyszłością.

Ostatnie próby zorganizowane przez Japończyków nie polegały na pełnowymiarowym teście wraz z lotem. Chodziło o sprawdzenie, czy takie rozwiązanie w ogóle zadziała. Jak się okazało, silnik wytwarzał poziomy, niebiesko-pomarańczowy płomień przez około 10 sekund. Biometan pochodził z łajna pozyskanego od okolicznych hodowców bydła. Widzimy więc, że można w ekologiczny sposób pozyskiwać paliwo, które zostanie później wykorzystane do realizowania misji kosmicznych.

Breaking news from the test stand🔥

Here's a short footage of IST's first static fire test using Liquid Biomethane🚀 pic.twitter.com/695ld0kGmo — Interstellar Technologies (@istellartech_en) December 7, 2023

Interstellar Technologies współpracuje z grupą Air Water, która zajmuje się między innymi przetwarzaniem biogazu pozyskanego z odchodów , który zmienia się w paliwo rakietowe. Poza ciekłym biometanem w formie paliwa, pomysłodawcy tego projektu wykorzystują także ciekły metan. Zapewnia to korzyści w postaci niskich kosztów, wysokiej wydajności, dostępności czy też niewielkiego wpływu na środowisko.

Japońska rakieta będzie zasilana silnikiem wykorzystującym ciekły biometan. Do jego produkcji wykorzystuje się krowie odchody

Jeśli zaś chodzi o samą rakietę, to z dostępnych informacji wynika, że liczba podzespołów została zmniejszona do 1/10 względem tego, co spotyka się w konwencjonalnych silnikach. Przełożyło się to na redukcję kosztów, które mogą odpowiadać za nawet połowę całkowitych wydatków związanych z projektowaniem takich rakiet. W przypadku wtrysku paliwa płynnego i utleniacza do komory spalania silnika rakietowego mowa o kontrolowanym procesie, co zostało rozwiązane na tej samej zasadzie w przypadku rakiet od SpaceX.

Pełnowymiarowe wystrzelenie japońskiej rakiety ma nastąpić w 2025 roku. Korzystając z ciekłego biometanu produkowanego na bazie krowiego łajna, Interstellar Technologies ma w planach wynoszenie satelitów na niską orbitę okołoziemską. Takie ładunki z pewnością będą coraz popularniejsze, ponieważ liczba wykorzystywanych satelitów rośnie, a w najbliższym czasie popyt na tego typu usługi może okazać się wyjątkowo wysokie w Azji i Oceanii.