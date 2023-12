Mapy Google stracą jedną z ciekawszych funkcji dla kierowców

Dla wielu kierowców oferowane przez Google Mapy zastąpiły inne rozwiązania nawigacyjne. Z jakim skutkiem? Skoro nadal używają ich setki milionów użytkowników, to odpowiedź sama w sobie. W ramach usprawniania usługi internetowy gigant postanowił pozbyć się pewnej funkcji – jest nią Tryb Samochodowy.

Mapy Google – Tryb Samochodowy do kosza

Tryb Samochodowy to – zgodnie z nazwą – ułatwienia dla wszystkich osób korzystających z Map do nawigacji. Zastąpił on Android Auto na smartfonach, umożliwiając szybki dostęp do połączeń, obsługę apek, multimediów oraz aktywowanie Asystenta. W zgodnej opinii kierowców było to duże ułatwienie, jednak w Polsce nigdy nie mogliśmy z niego skorzystać. Mapy Google z tą funkcją mogły być używane w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemczech. No i wszystko wskazuje na to, że to ciekawe rozwiązanie nigdy u nas nie zagości.

W najnowszej wersji aplikacji mobilnej Map (14.25) znaleziono bowiem w kodzie informacje o wyłączeniu widoku Trybu Samochodowego oraz o przeniesieniu części występujących w nim funkcji na Asystenta. Ma to nastąpić w lutym 2024 roku, a więc niedługo, jednak konkretnej daty nie znamy. Dlaczego Google pozbawia Mapy tego trybu? Nie wiemy – jakby nie było to nieoficjalna informacja, która jednak znajduje potwierdzenie w samym kodzie aplikacji.

Podobno Tryb Samochodowy był udany, jednak jako że nigdy z niego nie korzystaliśmy, nie będziemy za nim tęsknić. Zamiast tego warto zaczekać na inne nowości dla kierowców – z oficjalnych zapowiedzi wiemy, że Mapy Google mają zyskać m.in. nawigację pozwalającą omijać czerwone światła. Dlatego można powiedzieć, że otrzymamy coś za coś.