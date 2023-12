Marynarka USA zmienia się na naszych oczach. Amerykanie dostali innowacyjny sprzęt

Pierwszy dron Orca już w rękach marynarki USA

Jednym z najważniejszych trendów w rozwoju sił morskich Stanów Zjednoczonych jest rosnące znaczenie bezzałogowych systemów nawodnych i powietrznych. W ciągu najbliższych dziesięciu lat amerykańska marynarka wojenna planuje wprowadzić do służby wiele nowych typów dronów, które będą współpracować z załogowymi okrętami i samolotami. Wśród nich znajdują się innowacyjne projekty, takie jak bezzałogowe statki nawodne, drony-skrzydłowe (Loyal-Wingman), które będą towarzyszyć załogowym myśliwcom F/A-XX w ramach programu NGAD (Next Generation Air Dominance), czy wreszcie podwodne drony pokroju XLUUV. Te zmiany mają na celu zwiększenie zdolności bojowych i przetrwania floty w obliczu rosnących zagrożeń ze strony potencjalnych rywali, takich jak Chiny czy Rosja.

Tak się składa, że marynarka USA właśnie zrobiła ważny krok w kierunku zwiększenia swojej zdolności do prowadzenia operacji podwodnych, otrzymując swój pierwszy dron Extra Large Uncrewed Undersea Vehicle (XLUUV) Orca. Jest to wynik współpracy z firmą Boeing, która dostarczyła ten wyjątkowy nowy typ bezzałogowego okrętu podwodnego, który jest wyposażony w zaawansowane systemy autonomiczne. Orca może wykonywać różne misje, takie jak rozpoznanie, patrolowanie, minowanie oraz atakowanie celów nawodnych i podwodnych całkowicie bez potrzeby pływania z załogą i nawet ciągłego nadzorowania.

Co ciekawe, dron Orca powstał na bazie rozległych, bo sięgających dobrych pięciu dekach doświadczeń firmy Boeing z innymi bezzałogowcami, a przede wszystkim Echo Seeker oraz Echo Ranger. Te dwa podwodne drony pozwoliły producentowi przetestować różne rozwiązania przed opracowaniem wielomodułowego giganta o długości do 26 metrów z dodatkowym ładunkiem i średnicą minimalną rzędu prawie 1,4 metra. Dziś wiemy, że Orca może przepłynąć do 12000 km z prędkością do maksymalnie 14,8 km/h, ładować swoje akumulatory za pomocą generatorów diesla po wynurzeniu i przeprowadzać różnego rodzaju misje.

Jednak rozwój drona Orca nie był wolny od przeszkód. We wrześniu zeszłego roku świat poznał prawdę co do znaczącego opóźnienia w programie, co wydłużyło harmonogram dostaw o trzy lata i przekroczyło początkowe szacunki kosztów o ponad 240 milionów dolarów. Nie jest to jednak rodzaj sprzętu, którego można porzucić przy pierwszych lepszych potknięciach, bo marynarka USA dostrzega w Orca wszechstronne narzędzie zdolne do spełnienia wielu ról. Dlatego właśnie wprowadzenie pierwszego egzemplarza na służbę stanowi przełomowy moment w wojnie morskiej i eksploracji podwodnej. Jako najbardziej zaawansowany i zdolny dron podwodny na świecie, ten bezzałogowiec ustanawia nowy standard w technologii obrony morskiej, obiecując zrewolucjonizować operacje podwodne dzięki swoim niezrównanym możliwościom.