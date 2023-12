Threads w końcu w Europie? Tak – i być może szybciej niż ktokolwiek by myślał

Za Threads stoi Meta, a nie jest żadną tajemnicą, że panowie Musk i Zuckerberg nie pałają do siebie sympatią. Gdy ten drugi przejmował Instagrama i WhatsAppa, pierwszy rozwijał Teslę i SpaceX. Było mu jednak za mało wpływów, dlatego postanowił wykupić popularną platformę Twitter, co nastąpiło po wielu perturbacjach. Po wykupieniu zmienił jej nazwę na “X” i zaczął wprowadzać nowe zasady, które bardzo nie spodobały się większości ludzi. Dlatego Zuckerberg zwietrzył okazję i ruszył w USA z Threads. Teraz platforma dociera do nas.

Threads w Europie – kiedy wystartuje?

Dlaczego Threads jeszcze nie jest dostępny w Europie? Powód jest ten sam, co w przypadku problemów Facebooka, czyli niezgodność z przepisami RODO oraz regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych. A bez Europy nie można mówić o “globalności” platformy. Oczywiście jeśli ktoś się bardzo uprze, może skorzystać z sieci VPN i zarejestrować się na platformie, podając za mieszkańca Stanów. Ale nie jest to wygodne, prawda?

Jak podał dzisiaj Wall Street Journal, Meta szykuje się na start Threads już w grudniu, czyli rozpoczętym właśnie miesiącu. W artykule mamy wypowiedzi osób pracujących dla Mety, którzy zajmują się właśnie tym aspektem. Dowiadujemy się od nich nie tylko o możliwości premiery w grudniu, ale również kilku innych ciekawych rzeczy. Jedna z nich to fakt, że będzie można korzystać z platformy bez konieczności zakładania profilu, a treści będą przeznaczone do “czystej konsumpcji”, czyli nie będzie zaśmiecania reklamami. W to akurat jakoś tak średnio wierzę.

Możliwość korzystania z platformy bez profilu będzie funkcją dostępną tylko dla obywateli Unii Europejskiej, aczkolwiek Adam Mosseri, czyli człowiek, który odpowiada w Mecie zarówno za Instagrama, jak i Threads, zapowiada, że jeśli ktoś założy konto, będzie mógł je powiązać z innymi – czyli na FB, Instagramie i WhatsApp. Gdy Threads nie przypadnie do gustu, będzie można je w każdej chwili skasować bez wpływu na pozostałe.

Europa moze być dla Mety łakomym kąskiem – pod względem Threads oczywiście. Szacuje się, że użytkownicy z naszego kontynentu mogą założyć nawet 40 mln kont do końca 2024 roku. W chwili obecnej liczba aktynych kont konkurenta X to 73 mln. Biorąc pod uwagę, że Twitter w szczycie swojej popularności miał 336 mln użytkowników, przez Threads dość długa droga, aby osiągnąć taki rezultat. Ale nie jest to niemożliwe.