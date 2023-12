Biegnący Kurczak na nowych zdjęciach kosmosu. Co zobaczyli astronomowie?

Taki przydomek względem IC 2944 stosuje część naukowców, choć rzeczona mgławica jest czasami nazywana Lambda Centaur. Szeroka na około 100 lat świetlnych, znajduje się w relatywnie niewielkiej odległości od Ziemi. Dystans dzielący ją od naszej planety wynosi bowiem około 6500 lat świetlnych, co w kosmosie jest niczym rzut beretem.

Czytaj też: Galaktyka, która zachowuje się wbrew zasadom. Astronomowie dostrzegli zakazane emisje

Czym w ogóle jest mgławica? Takiej nazwy używa się względem gigantycznych chmur złożonych z rozgrzanego gazu i plazmy, które emitują duże ilości promieniowania. Tę wspomnianą w tytule uwieczniono w wyjątkowo dobrej jakości, ponieważ mowa o obrazie mającym 1,5 miliarda pikseli rozdzielczości. Dzięki temu możemy podziwiać IC 2944 w wyjątkowych szczegółach.

Mgławica Biegnący Kurczak znajduje się około 6500 lat świetlnych od Ziemi, a jej średnica wynosi mniej więcej 100 lat świetlnych

W obrębie mgławicy Biegnący Kurczak znajdują się młode gwiazdy (podobnie jak w przypadku odległości, na wiek w kosmosie patrzy się “nieco” inaczej niż w przypadku ludzi. Tym sposobem gwiazda mająca kilkadziesiąt milionów lat będzie uznawana za juniorkę. Tamtejsze gwiazdy emitują ogromne ilości promieniowania, za sprawą którego otaczający je gaz świeci się na różowo.

Pojawia się pytanie: co IC 2944 ma wspólnego z kurczakiem? Chodzi rzecz jasna o kształt przywodzący na myśl to zwierzę. Oczywiście każdy widzi, to co chce, a istotną rolę może w tym przypadku odgrywać zjawisko pareidolii. To za jego sprawą w przeszłości ludzie doszukiwali się gigantycznej twarzy na powierzchni Marsa. Pareidolia towarzyszy nam w zasadzie na co dzień i warunkuje skłonność do doszukiwania się konkretnych kształtów w elementach otoczenia.

Czytaj też: W końcu są! Pierwsze kolorowe zdjęcia z teleskopu kosmicznego Euclid. Fenomenalne!

Obserwacje, których pokłosiem jest powyższe zdjęcie, przeprowadzono w ramach programu VPHAS+ (VST Photometric Hα Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge). Jego autorom za cel przyświeca jak najlepsze poznanie cyklu życia gwiazd. W kontekście istotnych osiągnięć Europejskiego Obserwatorium Południowego ogromne znaczenie może mieć VLT, czyli Very Large Telescope.