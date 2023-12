Microsoft ignoruje procesory AMD? Tak to przynajmniej wygląda

Mógłbym dużo napisać o zmianach i nowościach na rynku procesorów, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Intel zaprezentował Core Ultra, AMD ogłosił Ryzeny z rodziny 8000 i akceleratory AMD Instinct. A co robi Microsoft? Zaktualizował listę modeli doskonałych dla najnowszych wersji Windows, jednak tylko o produkty Intela. Dlaczego?

Microsoft albo się pomylił, albo przestał lubić AMD

Producent ma dwie strony internetowe, która są przeznaczone tylko i wyłącznie do pokazywania wspieranych przez Windows 11 procesorów. Jedna pokazuje modele Intela, druga AMD. O ile w tym pierwszym przypadku aktualizacje odbywają się na bieżąco, o tyle w tym drugim nie można uświadczyć nowości. A nieco ich było – jak choćby Threadripper i Threadripper Pro z linii 7000, Ryzen 8040 i 8050, brak również Ryzen 9 7945HX3D, czyli pierwszego procesora mobilnego AMD z 3D V-cache.

Można powiedzieć, że Microsoft ma rację, ponieważ większość z nich jest dopiero zapowiedziana. Jednak to samo dotyczy procesorów Intela z linii Meteor Lake – które również mają za zadanie wspierać obecność sztucznej inteligencji w komputerach. Wygląda więc na to, że producent faworyzuje jedną z firm, co nie wygląda ładnie.

Może jednak być mniej sensacyjnie, a brak na liście wsparcia nowych modeli oznaczać po prostu gapiostwo osób odpowiedzialnych za aktualizowanie strony. Abstrahując od tego, początek roku 2024 (to już za dziesięć dni) zapowiada się na rynku procesorów bardzo mocno. Pierwszy kwartał stanie się czasem doskonale nadającym na aktualizację posiadanego sprzętu – warto o tym pomyśleć, aby cieszyć się w pełni możliwościami SI.