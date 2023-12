Firefox po raz 121. Czy czymś nas zaskoczy?

W listopadzie 2023 roku udział Firefoxa na globalnym rynku desktopów wynosił 6,66%, dając mu czwarte miejsce. W Polsce jest to 12,27% i trzecia pozycja. Z pewnością nie są to wyniki, który cieszyłby producenta. Każde kolejne wydanie ma za zadanie poprawić ten rezultat i póki co – mówiąc szczerze – idzie to Mozilli tak sobie.

Mozilla Firefox 121 – nowości i poprawki

Wydanie Firefox 121 jest już globalnie dostępne. Jeśli używasz tej przeglądarki, kliknij na “Pomoc”, a następnie “O programie Firefox” i wprowadź aktualizację. Po jej instalacji wymagany będzie restart. A co się zmieni? Wizualnie nic, ponieważ ta poprawka nie przynosi żadnych zmian w interfejsie. Daje natomiast takie zmiany:

wbudowany edytor PDF otrzymał funkcję dodawania i usuwania grafik z dokumentu. Podczas dodawania obrazu można go podpisać;

pojawia się możliwość automatycznego podkreślania wszystkich linków na stronach – jest ona dostępna do włączenia w ustawieniach przeglądarki;

użytkownicy macOS otrzymują możliwość wydawania komend głosowych;

usprawniono wykorzystanie Microsoft AV1 Video Extension, dzięki czemu oglądanie materiałów wideo będzie wygodniejsze.

Ponadto nie obyło się bez kilku poprawek związanych z mechanizmami bezpieczeństwa. W przypadku firm usprawniono kilka polityk, co powinno ułatwić zarządzenie. Pojawiła się także nowość dla deweloperów związana z debuggerem oraz narzędziami. I to wszystko, co warto odnotować przy edycji 121. Z pewnością jej wprowadzenie nie zaszkodzi, dlatego warto rozważyć jej instalację – najlepiej od razu.